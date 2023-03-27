أبوظبي تطور برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة في الأمن السيبراني

وقال البروفيسور مروان ديباه: "سيعمل تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على تقديم فوائد عديدة، وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال هنالك تحديات كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن السيبراني في الوقت الفعلي لتطبيقات المدن الذكية".

وأضاف: "ستحتاج منظومة كهذه إلى قدرات حاسوبية ضخمة، ومجموعات من البيانات المتقدمة في مختلف المجالات، فضلاً عن القدرة على التعرف على البرمجيات الضارة ومنع محاولات الاختراق".

وأردف: "تعمل شراكتنا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تمكيننا من التعامل مع تلك التحديات ودراسة قضايا الأمن السيبراني الناشئة واقتراح حلول قابلة للتطبيق باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية".

من جانبه قال البروفيسور محسن جيزاني، أستاذ في قسم تعلم الآلة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "ستعمل شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي على تعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية في أبوظبي، ونثق بأن جهودنا الجماعية ستسهم في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار في المنطقة وخارجها، ونتطلع أيضاً إلى عقد شراكات مستقبلية مع معهد الابتكار في مجالات بحثية أخرى تتجاوز نطاق عملنا الحالي".