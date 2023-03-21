"المدينة الإسفنجية" ابتكار لتنمية الزراعة الصحراوية في الإمارات

ابتكرت شركة ناشئة مقرها مدينة دبي، نماذج مختلفة لمواجهة ندرة المياه والحد من الفيضانات ولتنمية الزراعة الصحراوية في الإمارات.

وتعد "المدينة الإسفنجية" لشركة "دايك ريتشساند" نموذجا حضريا جديدا يستخدم أرضيات مصنوعة من رمال الصحراء وتتمتع بالنفاذية للاحتفاظ بمياه الأمطار بشكل مستدام في مخازن جوفية.

ودشنت الشركة نموذجها هذا في الإمارات وهي بصدد تطبيقه قريبا في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وكشف تشاندرا دايك الرئيس التنفيذي للشركة، كيف يمكن أن يصبح نموذج شركته شبكة لامركزية لتجميع مياه الأمطار؛ إذ تمتص الأرضيات كل قطرة ماء في غضون ثوانٍ وهي ليست مسامية.

وقال: "كل دولار يُستثمر في مدينة إسفنجية، يعود بأربعة أمثاله، سواء كان ذلك لإنقاذ حياة، أو البنية التحتية، أو المياه نفسها، يمكنك خلق مصدر جديد للمياه".

وأوضح أنه "في الإمارات، نعتمد على التحلية مصدرا للمياه، وسيصبح هذا مصدرا للمياه، مصدرا جديدا للمياه".