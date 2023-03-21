"المدينة الإسفنجية" ابتكار لتنمية الزراعة الصحراوية في الإمارات
ابتكرت شركة ناشئة مقرها مدينة دبي، نماذج مختلفة لمواجهة ندرة المياه والحد من الفيضانات ولتنمية الزراعة الصحراوية في الإمارات.
وتعد "المدينة الإسفنجية" لشركة "دايك ريتشساند" نموذجا حضريا جديدا يستخدم أرضيات مصنوعة من رمال الصحراء وتتمتع بالنفاذية للاحتفاظ بمياه الأمطار بشكل مستدام في مخازن جوفية.
ودشنت الشركة نموذجها هذا في الإمارات وهي بصدد تطبيقه قريبا في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وكشف تشاندرا دايك الرئيس التنفيذي للشركة، كيف يمكن أن يصبح نموذج شركته شبكة لامركزية لتجميع مياه الأمطار؛ إذ تمتص الأرضيات كل قطرة ماء في غضون ثوانٍ وهي ليست مسامية.
وقال: "كل دولار يُستثمر في مدينة إسفنجية، يعود بأربعة أمثاله، سواء كان ذلك لإنقاذ حياة، أو البنية التحتية، أو المياه نفسها، يمكنك خلق مصدر جديد للمياه".
وأوضح أنه "في الإمارات، نعتمد على التحلية مصدرا للمياه، وسيصبح هذا مصدرا للمياه، مصدرا جديدا للمياه".
تغيير الأفكار
وفي إطار سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050 وتقليل البصمة الكربونية، أبدت الإمارات اهتماما بإنشاء الشركة المبتكرة.
وقال مراون السركال المستثمر في الشركة ومستشار رئيسها التنفيذي: "الفكرة التي لدينا هي أننا نريد تغيير طريقة تطوير الأشخاص للمشروعات هنا، وطريقة تفكير المطورين بالفعل في البيئة، وكيف يمكننا حمايتها والتأكد من الاحتفاظ بكل قطرة وجمعها وإعادة استخدامها لأغراض ترفيهية".
وأضاف: "فكرتي هنا هي أنه إذا استخدم الجميع مثل هذا المشروع، مثل هذا المفهوم، فسنوفر بالفعل الكثير من المياه، وسنقيم الكثير من الأماكن الجميلة والرائعة داخل الإمارات".
الرمال السحرية
وتنفس الرئيس التنفيذي الهندي دايك، البالغ من العمر 42 عاماً، عبر فنجان بلاستيكي مليء بالرمل والمياه مستعرضا ابتكارا آخر له قائلا: "رمال تسمح بمرور الهواء أو ما يسميه الرمال السحرية".
وقال وهو يقف في حديقة منزله، التي زرعها باستخدام مزيج من رمال الصحراء والرمال السحرية: "هذه الرمال التي يمكن التنفس من خلالها تحتفظ بالمياه مثل الزجاج البلاستيكي تماما، يمكنها الاحتفاظ بالمياه لفترة أطول. ومن خلال هذا الاحتفاظ، يمكننا تكوين أجسام مائية، وعند استخدامها في الزراعة أيضا، فإنها تحول الصحراء إلى أرض صالحة للزراعة".
وقالت الشركة التي تعد بتوفير المياه بنسبة 80%، إن "تكنولوجيا الرمال التي تسمح بمرور الهواء يمكن أن تحول الدولة الخليجية، التي تعتمد على تحلية المياه، إلى منطقة خضراء".