"Rollable Flex".. شاشة سامسونغ القابلة للتمدد

تمكنت سامسونغ من تصنيع شاشة OLED مرنة، يمكنها أن تتمدد إلى نحو خمسة أضعاف حجمها الأصلي، على حد قول الشركة، وتطلق سامسونغ على الشاشة الجديدة اسم "Rollable Flex".

وذكرت مجلة "PC" اليوم الخميس، أنه يمكن لف الشاشة الجديدة بشكل أسطواني لتصبح شاشة صغيرة، أو تتمدد لتصبح شاشة عرض كبيرة.

وقالت في تقرير إنه يمكن أن تمتد الشاشة بالطول من 49 مم إلى 254.4 مم.