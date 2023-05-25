"Rollable Flex".. شاشة سامسونغ القابلة للتمدد
تمكنت سامسونغ من تصنيع شاشة OLED مرنة، يمكنها أن تتمدد إلى نحو خمسة أضعاف حجمها الأصلي، على حد قول الشركة، وتطلق سامسونغ على الشاشة الجديدة اسم "Rollable Flex".
وذكرت مجلة "PC" اليوم الخميس، أنه يمكن لف الشاشة الجديدة بشكل أسطواني لتصبح شاشة صغيرة، أو تتمدد لتصبح شاشة عرض كبيرة.
وقالت في تقرير إنه يمكن أن تمتد الشاشة بالطول من 49 مم إلى 254.4 مم.
وتم عرض الشاشة الجديدة في معرض أسبوع SID Display الذي يقام في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس.
والهدف من تصنيع شاشة Rollable Flex - وفقًا لـ Samsung Display - هو تحويل شاشة كبيرة الحجم يصعب حملها، إلى شاشة عرض يسهل حملها ونقلها بسهولة، واستخدامها كشاشة عرض كبيرة في أي وقت.
كما يمكنك استخدام شاشة Rollable Flex كجهاز لوحي أو شاشة عرض أو شاشة كمبيوتر.
ولفت التقرير إلى أن سامسونغ عرضت أيضًا شاشة هاتف قابلة للطي في الجهتين، إذ يمكنك طي الهاتف للداخل والخارج 360 درجة، أو استخدامه كشاشة جهاز لوحي.
وتسمي سامسونغ هذه التقنية Flex In & Out، إذ تمكن من تقديم شاشة خارجية كبيرة دون إضافة لوحة إلكترونية إضافية؛ ما يقلل من وزن الهاتف وتكلفة التصنيع.