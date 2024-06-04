الصين تطلق المسبار "تشانغ آه-6" من الجانب البعيد للقمر (فيديو)

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أن المسبار الصيني ‭"‬تشانغ آه-6" ‬انطلق من الجانب البعيد للقمر، ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض.

ومغادرة المسبار الناجحة للقمر تعني أن الصين أقرب إلى أن تصبح أول دولة تعيد عينات من الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.

وأكمل المسبار، الذي غادر القمر الساعة (2338 بتوقيت جرينتش)، بنجاح جمع العينات يومي الثاني والثالث من يونيو/ حزيران، وفق "رويترز".