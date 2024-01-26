طرق بسيطة لتسريع شبكة "واي فاي" المنزلية
سواء كنت تعمل من المنزل أو تشاهد نتفليكس، أو تبث ألعابك على تويتش، ما من أمر أفضل من تعزيز سرعة ونطاق الإنترنت الجيد الذي يتيح للجميع الحصول على اتصال أقوى وأسرع في جميع أنحاء المنزل.
وللمساعدة، إليك بعض الطرق لاستكشاف بعض الأخطاء وإصلاحها، بهدف تحسين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.
موقع جهاز الراوتر
إن وضع الراوتر في خزانة ليس بالقرار الجيد، لأنه من المحتمل أن تؤدي الجدران والخزائن إلى إضعاف إشارة الواي فاي لديك.
ويمكن أن يؤدي تحريك جهاز التوجيه إلى إحداث فرق حقيقي في السرعات التي تحصل عليها والمدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات الإرسال اللاسلكية.
وكلما كان موقع الراوتر أكثر مركزية وبروزاً، كان ذلك أفضل. وإذا أمكن، احفظه بعيداً عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية، والتي تتضمن أجهزة مراقبة الأطفال ولوحات المفاتيح اللاسلكية وأجهزة الميكروويف.
استخدم كابل إيثرنت
من السهل أن ننسى أن الأسلاك لا تزال موجودة. ولكن يجب القول إن الاتصال السلكي بجهاز التوجيه أسرع وأكثر استقراراً من شبكة واي فاي، لأنه لا يمكن أن يتأثر بالأجهزة الأخرى، لكن الجانب السلبي هو أنه يحد من المكان الذي يمكن أن تكون فيه أجهزتك، وهو أقل ملاءمة.
ومع ذلك، بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع إنترنت ممكن مثل وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر المكتبي أو جهاز البث، غالباً ما يكون الأمر يستحق الجهد المبذول لتمرير سلك ما. ويحتوي جهاز الراوتر على عدد قليل من منافذ ايثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل.
تغيير النطاق
تستخدم معظم أجهزة الراوتر الآن تقنية النطاق المزدوج، إذ تبث بترددات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز الذي سيوفر لك اتصالاً أسرع بالإنترنت، رغم أن نطاقه أقصر من 2.4 جيجا هرتز.
ترقية جهاز الراوتر
تختلف أجهزة الراوتر بشكل كبير في الوظائف والسعر. وإذا كانت لديك مناطق ميتة أو بطيئة في منزلك، فربما تحتاج إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة واي فاي الخاصة بك.
وإذا كان لديك منزل كبير، فمن الأفضل أن تستخدم جهاز توجيه مقترن بأجهزة إعادة الإرسال التي تبث الإشارات إلى مسافة أبعد. والأفضل أن تستخدم نظاما يُعرف بالـ"Mesh" بدلاً من الـ"Extender"، لأنه يوفر اتصالاً أكثر ثباتاً عند الانتقال من جهاز إلى آخر.
إصدار شبكة الواي فاي: وصلت شبكة واي فاي6 إلى معظم أجهزة الراوتر الموجودة حالياً في الأسواق، ونحن ننتظر شبكة واي فاي7 التي انطلقت أيضًا مطلع هذا العام، والتي ستساعد في تقديم فيديو عالي الجودة وألعاب سحابية أفضل، وتتوافق بشكل أفضل من الإصدارات السابقة مع تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن وصول منخفضا.
أضف كلمة مرور: ربما لا يتعين علينا أن نخبرك بذلك، ولكنك تحتاج إلى كلمة مرور على شبكة واي فاي الخاصة بك. وهو أمر جيد لإبعاد المتسللين وإبعاد الجيران عن النطاق الترددي بجهاز الراوتر ومنعهم من استخدامه، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.
فصل الأجهزة غير المستخدمة
قد يكون وجود العشرات من الأجهزة التي تستغل شبكة واي فاي في وقت واحد مشكلة. لذلك قم بتوصيل أي جهاز يمكنك توصيله بشبكة إيثرنت، وافصل أي شيء قمت بتوصيله ولكنك لا تحتاج إليه. وتأكد من أن الأشياء التي تحتاج إلى اتصال فقط هي التي تحصل على الإنترنت.
إعادة تشغيل الراوتر
تبدو إعادة تشغيل جهاز الراوتر بانتظام بمثابة امتداد للحل القديم لكل ما هو رقمي. وفي الحقيقة يمكن أن تؤدي عملية إعادة تشغيل الراوتر في بعض الأحيان إلى إصلاح مشاكل الاتصال.
اتصل بمزود خدمة الإنترنت
إذا جربت كل شيء ولا تزال تواجه مشكلات، فيمكنك دائمًا الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الذي قد يرسل أحد فنيي الخدمة لتحديد المشكلة وإصلاحها.