طرق بسيطة لتسريع شبكة "واي فاي" المنزلية

سواء كنت تعمل من المنزل أو تشاهد نتفليكس، أو تبث ألعابك على تويتش، ما من أمر أفضل من تعزيز سرعة ونطاق الإنترنت الجيد الذي يتيح للجميع الحصول على اتصال أقوى وأسرع في جميع أنحاء المنزل.

وللمساعدة، إليك بعض الطرق لاستكشاف بعض الأخطاء وإصلاحها، بهدف تحسين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.

موقع جهاز الراوتر

إن وضع الراوتر في خزانة ليس بالقرار الجيد، لأنه من المحتمل أن تؤدي الجدران والخزائن إلى إضعاف إشارة الواي فاي لديك.

ويمكن أن يؤدي تحريك جهاز التوجيه إلى إحداث فرق حقيقي في السرعات التي تحصل عليها والمدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات الإرسال اللاسلكية.

وكلما كان موقع الراوتر أكثر مركزية وبروزاً، كان ذلك أفضل. وإذا أمكن، احفظه بعيداً عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية، والتي تتضمن أجهزة مراقبة الأطفال ولوحات المفاتيح اللاسلكية وأجهزة الميكروويف.