مواقع تجارية مزيفة.. احذر المخاطر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت

ينشئ "قراصنة الإنترنت" مواقع مزيفة باحترافية عالية تشبه إلى حد كبير مواقع العلامات التجارية الشهيرة، لسرقة البيانات المصرفية للعملاء.. ولتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، عليك الحذر من مشاركة أي بيانات خاصة بك، والتدقيق بتفاصيل تلك المواقع، للتأكد من مصداقيتها.

ووفق تقرير نشرته قناة "تي. أر. تي" التركية، فقد كشفت أبحاث حديثة أن "الأشخاص الذي يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت قد أتقنوا إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تشبه إلى حد كبير مواقع علامات التسوق الشهيرة، مثل (Puma وNike وGuess وAdidas )، لخداع المتسوقين إلكترونيًّا".

وقالت القناة التركية إن "هؤلاء المحتالين يسعون إلى خداع الزبائن، وإقناعهم بأن الموقع الذي يتسوقون من خلاله، هو موقع موثوق لعلامة تجارية معروفة، وعادة ما يضيفون اسم البلد متبوعًا بنقطة (com.) إذ تبدأ عملية الاحتيال، عندما يزور العميل موقعًا إلكترونيًّا مزيفًا، دون أن ينتبه لذلك، ويبدأ في إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة به، وعندما يشتري (الضحية)، يلاحظ لاحقًا أن المنتجات التي اشتراها، مقلدة، ولم تكن منتجات أصلية كما كان يعتقد".