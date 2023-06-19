مواقع تجارية مزيفة.. احذر المخاطر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت
ينشئ "قراصنة الإنترنت" مواقع مزيفة باحترافية عالية تشبه إلى حد كبير مواقع العلامات التجارية الشهيرة، لسرقة البيانات المصرفية للعملاء.. ولتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، عليك الحذر من مشاركة أي بيانات خاصة بك، والتدقيق بتفاصيل تلك المواقع، للتأكد من مصداقيتها.
ووفق تقرير نشرته قناة "تي. أر. تي" التركية، فقد كشفت أبحاث حديثة أن "الأشخاص الذي يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت قد أتقنوا إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تشبه إلى حد كبير مواقع علامات التسوق الشهيرة، مثل (Puma وNike وGuess وAdidas )، لخداع المتسوقين إلكترونيًّا".
وقالت القناة التركية إن "هؤلاء المحتالين يسعون إلى خداع الزبائن، وإقناعهم بأن الموقع الذي يتسوقون من خلاله، هو موقع موثوق لعلامة تجارية معروفة، وعادة ما يضيفون اسم البلد متبوعًا بنقطة (com.) إذ تبدأ عملية الاحتيال، عندما يزور العميل موقعًا إلكترونيًّا مزيفًا، دون أن ينتبه لذلك، ويبدأ في إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة به، وعندما يشتري (الضحية)، يلاحظ لاحقًا أن المنتجات التي اشتراها، مقلدة، ولم تكن منتجات أصلية كما كان يعتقد".
مخاطر متنوعة
الجانب المقلق من هذه العملية هو أن "المحتالين" سيكون لديهم معلوماتك وعنوان منزلك وكلمات السر الخاصة بك، وبريدك الإلكتروني، والبيانات السرية الأخرى، ومن المحتمل أن يتم استخدام معلوماتك في حملات الاحتيال المستقبلية.
ودعت القناة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة عند الشك بأن الموقع الذي تتسوق منه قد لا يكون فعليًّا لعلامة تجارية موثوقة.
تدابير يمكن اتخاذها
يجب على المتسوق الإلكتروني الحذر من العروض وعدم الانسياق وراء الخصومات الكبيرة، خصوصًا عند البحث عن علامات تجارية مشهورة وعالية الجودة، وإذا لاحظ المتسوق (مشكلة في أسعار المنتجات)، فعليه المقارنة بينها وبين أسعار المواقع الإلكترونية التجارية الأخرى.
كما يجب على المتسوّق التحقق من رابط الموقع (URL)، فقد يشير الرابط إلى موقع الويب، وما إذا كان موثوقًا أم لا، فغالبًا ما ينشئ المحتالون في حملاتهم المحددة روابط عناوين (URL) تربط اسم العلامة التجارية بمدينة أو بلد ما، فيمكن أن يعني هذا الاختلاف البسيط أنه يمكنهم الاستيلاء على حسابك المصرفي بطرق شتّى.
وطالب التقرير بالحذر من روابط (غوغل) المدعومة، ودعا إلى تجنب النقر على الروابط التي تظهر في قسم "الدعاية" في نتائج بحث "غوغل"، حيث يستخدم المحتالون تكتيكات للتلاعب بـ"خوارزميات" محرك البحث، ووضع مواقع الويب المزيفة في أعلى نتائج البحث؛ ما يزيد من احتمال نقر المستخدمين على المواقع.
كما يجب على المتسوق، بحسب التقرير، استخدام برنامج مكافحة "فيروسات" موثوق، فهذا هو مفتاح الحماية من (قراصنة الإنترنت)، لذا تأكد من تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الضارة في أجهزتك.
وباتباع تلك النصائح الأساسية، يمكن للمتسوق عبر الفضاء الإلكتروني تقليل خطر الوقوع كفريسة للمحتلين عبر مواقع التسوّق الإلكترونية، وفقًا للتقرير.