"رموز الاستجابة السريعة".. أحدث موجة احتيال تستهدف سرقة البيانات

وتعرف تلك الرموز بأنها عبارة عن صناديق صغيرة مختلطة من المربعات السوداء والبيضاء، والتي تعمل إلى حد كبير مثل الرمز الشريطي، وعند استخدامها بشكل شرعي، يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

ولتفعيل تلك الرموز، ما عليك سوى توجيه الكاميرا في هاتفك الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة، والذي سيوجهك مباشرة إلى موقع ويب تلقائيًا دون الحاجة إلى النقر فوق التفاصيل في متصفحك.

وتزايد استخدام رموز QR منذ جائحة كورونا، عندما أصبحت طريقة شائعة لمستخدمي الهواتف الذكية لمشاركة معلومات الاتصال وحالة التطعيم مع المطاعم والأماكن الأخرى.

ولكن المحتالين وجدوا طرقًا يمكن من خلالها استخدام رموز الاستجابة السريعة لخداع الضحايا لمشاركة المعلومات الشخصية والتفاصيل المصرفية.

وقال نيك هون الخبير الإستراتيجي في شركة WiFore Wireless Consulting للتكنولوجيا: "يحب المجرمون رموز QR لأن الناس، في الوقت الحالي، يثقون بها، أيضًا، نظرًا لأنها جديدة ويصعب فهمها، يفترض الناس أنها آمنة".