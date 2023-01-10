نيوجيرسي وأوهايو تنضمان لولايات أمريكية أخرى في حظر "تيك توك"
انضمت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو، يوم الاثنين، لولايات أمريكية أخرى في حظر استخدام تطبيق "تيك توك"، على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.
وقال فيل ميرفي، حاكم نيوجيرسي الديمقراطي، إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من 10 شركات منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.
وقال مكتب ميرفي "كانت هناك دواع مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".
كما قال مايك ديواين حاكم أوهايو الجمهوري في أمر حظر التطبيق، إن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدًا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.
وقال توني إيفرز حاكم ويسكونسن، الجمعة، إن الولاية ستنضم إلى الولايات التي تحظر استخدام "تيك توك".
ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق المقاطع المصورة الشهير في الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم.
ومنذ 3 سنوات، يسعى "تيك توك" إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر تحت تأثير بكين.
وعبّر "تيك توك"، عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم "بلا أساس".