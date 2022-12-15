أمريكا.. التصويت على قانون لحظر "تيك توك" على أجهزة الحكومة
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع، على مشروع قانون يحظر شبكة "تيك توك" الصينية على جميع الأجهزة الإلكترونية التي تصدرها الحكومة.
وجاء التصويت، الأربعاء، وسط تزايد عدد الولايات الأمريكية التي قررت منع موظفي الدولة والمقاولين وغيرهم من استخدام تطبيق وسيلة التواصل الاجتماعي الشهير على الأجهزة الحكومية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وقال الموقع في تقرير اليوم الخميس: "تأتي تلك التحركات وسط تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن إمكانية المراقبة وعمليات التأثير من قبل الحكومة الصينية".
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الشهر الماضي أن التطبيق يعرض "مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي" للولايات المتحدة، فيما دعت إحدى اللجان الخمس في هيئة الاتصالات الفيدرالية إلى حظر تام لشبكة "تيك توك" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ولفت الموقع إلى أن "تيك توك" مملوكة لشركة "Bytedance" الصينية، التي تخضع إلى حد كبير للحكومة الصينية، نظرًا لنظام الدولة الحزبي في البلاد، مشيرا إلى أن الشبكة نفسها لا تعمل داخل الصين ولا تخزن بيانات المستخدم الأمريكي في الصين.
وأوضح الموقع أن شركة "اوراكل" الأمريكية للتكنولوجيا بدأت في وقت سابق من العام الجاري في التدقيق بخوارزميات "تيك توك" ونماذج تعديل المحتوى لضمان عدم التلاعب بها من قبل السلطات الصينية.
وذكر الموقع أن "تيك توك" تعمل حاليا للتوصل إلى اتفاق مع "مجلس الاستثمار الأجنبي" في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تقوم بمراجعة المعاملات التي تنطوي على استثمار أجنبي لمراعاة مخاوف الأمن القومي، لتحديد ما إذا كان يمكن تحويل الشركة إلى مؤسسة أمريكية والحفاظ على اعمالها في الولايات المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأربعاء والذي يقوده السناتور الجمهوري جوش هاولي سيتجه قريبا إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأطلقت خدمة "تيك توك" في أيلول/ سبتمبر عام 2016 في الصين وأصبحت حاليا واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم.
وحظرت الولايات المتحدة العديد من شركات التكنولوجيا الصينية خلال الفترة الأخيرة في إطار حرب تجارية بين العملاقين.