أمريكا.. التصويت على قانون لحظر "تيك توك" على أجهزة الحكومة

وأوضح الموقع أن شركة "اوراكل" الأمريكية للتكنولوجيا بدأت في وقت سابق من العام الجاري في التدقيق بخوارزميات "تيك توك" ونماذج تعديل المحتوى لضمان عدم التلاعب بها من قبل السلطات الصينية.

وذكر الموقع أن "تيك توك" تعمل حاليا للتوصل إلى اتفاق مع "مجلس الاستثمار الأجنبي" في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تقوم بمراجعة المعاملات التي تنطوي على استثمار أجنبي لمراعاة مخاوف الأمن القومي، لتحديد ما إذا كان يمكن تحويل الشركة إلى مؤسسة أمريكية والحفاظ على اعمالها في الولايات المتحدة.