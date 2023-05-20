تسريبات تكشف تفاصيل عن تطبيق "انستغرام" المنافس لـ"تويتر"
كشفت تقارير تقنية بأن شركة انستغرام تخطط لإطلاق تطبيقها للمنشورات النصية، المنافس لـ"تويتر"، خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن شركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك وواتساب تعمل على اختبار المنتج الذي ينافس تويتر مع بعض المؤثرين ومنشئي المحتوى، تمهيدا لإطلاقه ليكون متاحا للمستخدمين.
وأعلنت "ميتا"، في آذار/مارس الماضي، بأنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لامركزية جديدة قائمة على النصوص يمكنها منافسة منصة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
هذا الإعلان جاء بعد تقرير لمنصة "بلاتفورمر "Platformer أشار إلى أن المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي P92، سيُطوَّر كتطبيق مستقل، وسيتاح للمستخدمين الدخول إليه باستخدام بيانات اعتماد إنستغرام الخاصة بهم.
وتسعى ميتا من وراء هذه الخطوة إلى جذب بعض مستخدمي تويتر الذين يبحثون عن بدائل بعد تولي ماسك زمام الأمور وتغيير بعض قواعد المنصة، فيما سيكون بإمكان الشركة العملاقة "ميتا" الدخول إلى مساحة سيطر عليها تويتر.
وذكر تقرير منصة "بلاتفورمر" بأن رئيس إنستغرام آدم موسيري هو من يدير المشروع، وتسعى "ميتا" إلى إدماج المنتج مع الشبكات الاجتماعية مثل "تويتر، وماستودون، وذلك بالاعتماد جزئيًا على البروتوكول المسمى أكتيفيتي بب ActivityPub.
وعلى الرغم من نشر بعض التفاصيل المتعلقة بالتطبيق، إلا أن التسريبات لم تكشف عن اسمه بشكل صريح، وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم في إنستغرام، وسيُنقل متابعوهم، واسم المستخدم، والسيرة الذاتية، وشارة التوثيق إلى التطبيق الجديد.
وسيكون بإمكان المستخدمين رؤية موجز للمنشورات، وإنشاء منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف مع الروابط والصور ومقاطع الفيديو المرفقة، فيما يبدو التطبيق الجديد إلى حد كبير وكأنه مزيج من إنستغرام وتويتر معًا.
وذكرت التقارير أن ميتا ستوفر للمستخدمين بعض عناصر التحكم منذ البداية، وستتيح لهم التحكم فيمن يمكنه الرد على منشوراتهم أو ذكر حسابهم، ويبدو أن أي حسابات حُظرت في إنستغرام ستكون محظورة في التطبيق الجديد.