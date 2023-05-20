تسريبات تكشف تفاصيل عن تطبيق "انستغرام" المنافس لـ"تويتر"

وأعلنت "ميتا"، في آذار/مارس الماضي، بأنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لامركزية جديدة قائمة على النصوص يمكنها منافسة منصة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

هذا الإعلان جاء بعد تقرير لمنصة "بلاتفورمر "Platformer أشار إلى أن المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي P92، سيُطوَّر كتطبيق مستقل، وسيتاح للمستخدمين الدخول إليه باستخدام بيانات اعتماد إنستغرام الخاصة بهم.

وتسعى ميتا من وراء هذه الخطوة إلى جذب بعض مستخدمي تويتر الذين يبحثون عن بدائل بعد تولي ماسك زمام الأمور وتغيير بعض قواعد المنصة، فيما سيكون بإمكان الشركة العملاقة "ميتا" الدخول إلى مساحة سيطر عليها تويتر.