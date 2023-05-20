ماسك يعلن عن ميزة غير مسبوقة في تويتر

بعد طول انتظار.. أعلن مالك شركة تويتر إيلون ماسك عن ميزة غير مسبوقة ينتظرها الجميع تتعلق في مدة الفيديوهات.

ستسمح الميزة الجديدة للمشتركين بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين أو ما يعادل 8 جيجابايت.

وستتاح هذه الميزة حصريا لمشتركي "تويتر بلو" أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات في الحسابات الموثقة في "تويتر" هي 10 دقائق، في حين تبلغ مدة الفيديوهات في الحسابات العادية دقيقتين و20 ثانية.

ويبدو أن رئيس تويتر يسعى لجذب أكبر عدد من المشتركين إلى الخدمة المأجورة، حيث ترجو الشركة تعويض انخفاض عائداتها من الإعلانات.