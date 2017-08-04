لهذا السبب.. “غوغل” تقلل ظهور بعض التطبيقات

أعلنت شركة غوغل عن تحديث خوارزمياتها لترتيب التطبيقات على المتجر الخاص بها “غوغل بلاي”، بحيث يتم إظهار التطبيقات الأعلى أداءً وأفضل من حيث استخدامها لبطاريات الهواتف الذكية فوق بقية التطبيقات في نتائج البحث، وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني.

وأشارت غوغل إلى أنها خرجت بالتعديلات الجديدة بعد أن اكتشفت أن نصف التطبيقات التي تحصل على تقييم نجمة واحدة يكون سبب هذا التقييم السيىء هو مشاكل في أدائها.

ويؤدي بطء عمل التطبيقات واستهلاكها الزائد لبطاريات هواتف المستخدمين إلى إزعاج المستخدمين بشكل كبير، مما يدفعهم نحو كتابة تعليقات سيئة حول تجربتهم مع تلك التطبيقات.

وأوضحت الشركة أنها قامت بالفعل بتفعيل التحديثات الجديدة لعدد محدود من المستخدمين لتجربة تأثيرها، واكتشفت أن المستخدمين ممن يقومون باستخدام تطبيقات جيدة بأداء ممتاز، يواظبون بشكل كبير على استخدامها ولا يضطرون بسهولة إلى مسحها.

وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة ستصل إلى جميع المستخدمين على مستوى العالم، عبر متجر غوغل بمختلف تقسيماته، خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.