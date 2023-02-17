نائب رئيس غوغل: روبوت الدردشة ChatGPT يؤدي للهلوسة

هاجم نائب رئيس شركة "غوغل" الأمريكية برابهاكار راغافان، روبوت الدردشة الجديد "تشات جي بي تي"، الذي طورته شركة "أوبن أيه اي" الأمريكية قائلًا إنه يؤدي للهلوسة.

وأشار راغافان في تصريحات لصحيفة "ولت سونتاغ" الألمانية نشرتها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا الروبوت يعطي إجابات "مقنعة، ولكنها خيالية تمامًا".

ورأت صحيفة "متر" البريطانية، التي أوردت الخبر أن تعليق راغافان مثير للسخرية لأن روبوت الدردشة الآلي الخاص بشركة "غوغل"، كلف الشركة نحو 100 مليار دولار بعد هبوط سعر أسهمها بشكل كبير.