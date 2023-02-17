نائب رئيس غوغل: روبوت الدردشة ChatGPT يؤدي للهلوسة
هاجم نائب رئيس شركة "غوغل" الأمريكية برابهاكار راغافان، روبوت الدردشة الجديد "تشات جي بي تي"، الذي طورته شركة "أوبن أيه اي" الأمريكية قائلًا إنه يؤدي للهلوسة.
وأشار راغافان في تصريحات لصحيفة "ولت سونتاغ" الألمانية نشرتها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا الروبوت يعطي إجابات "مقنعة، ولكنها خيالية تمامًا".
ورأت صحيفة "متر" البريطانية، التي أوردت الخبر أن تعليق راغافان مثير للسخرية لأن روبوت الدردشة الآلي الخاص بشركة "غوغل"، كلف الشركة نحو 100 مليار دولار بعد هبوط سعر أسهمها بشكل كبير.
وقال راغافان للصحيفة الألمانية: "هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه [ChatGPT]، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى شيء نسميه الهلوسة".
وأضاف: "يتم التعبير عن هذا بطريقة تجعل الآلة الذكية تقدم إجابة مقنعة ولكنها وهمية تمامًا، والحقيقة أن النماذج اللغوية الضخمة وراء هذه التكنولوجيا تجعل من المستحيل على البشر مراقبة كل سلوك يمكن تصوره للنظام".
وأردف قائلًا: "لكننا نريد اختباره على نطاق واسع بما يكفي بحيث نكون سعداء في النهاية بالمقاييس التي نستخدمها للتحقق من صحة الردود".
ولفت راغافان إلى أن "غوغل" تبحث في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث الخاصة بها، مشيرًا إلى أن عملاق التكنولوجيا يسعى إلى التحرك بسرعة مع تحرك منافسه "مايكروسوفت" لدمج "ChatGPT" في محرك البحث الخاص به المعروف باسم "Bing".
وقال: "بالطبع نشعر بالحاجة الملحة، لكننا نشعر أيضًا بمسؤولية كبيرة، نحن نلتزم بمستوى عالٍ جدًا، وهدفي أيضًا أن أكون رائدًا في روبوتات المحادثة من حيث نزاهة المعلومات وأيضًا المسؤوليات التي نتحملها، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها الحفاظ على ثقة الجمهور".