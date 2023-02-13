هل سيقضي ChatGPT على محرك غوغل قريبًا؟

أثبت روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، أنه قادر على فعل كم هائل من الأشياء وبطريقة صحيحة ونتائج مذهلة.

لقد تم استخدامه لاجتياز الاختبارات، وإلقاء خطبة، وكتابة البرامج، وتقديم المشورة بشأن العلاقات، والكثير من الأشياء الأخرى.

الروبوت مجاني في الوقت الحالي ليستخدمه أي شخص، مما يعني أن الكثير من المستخدمين يطرحون عليه أسئلة للحصول على المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.

ومنذ مطلع الألفية، تم تخصيص هذه الوظيفة بشكل أساسي لغوغل محرك البحث الأكثر شهرة في العالم وأعماله التي تبلغ 149 مليار دولار.

ولكن هل يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تحدث ثورة مضادة لمحركات البحث الشهيرة مثل غوغل وبنغ وغيرها، ومن سيثبت جدارته بالوصول والسيطرة أولاً؟.

وتثور تساؤلات كثيرة في الفترة الأخيرة عما إذا كان روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT يمكن حقًا أن يكون "قاتل غوغل" كما يتوقع البعض.

عندما تم إطلاق ChatGPT من قبل شركة OpenAI في ديسمبر، فتحت أعين الجمهور على مدى قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.