هل سيقضي ChatGPT على محرك غوغل قريبًا؟
أثبت روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، أنه قادر على فعل كم هائل من الأشياء وبطريقة صحيحة ونتائج مذهلة.
لقد تم استخدامه لاجتياز الاختبارات، وإلقاء خطبة، وكتابة البرامج، وتقديم المشورة بشأن العلاقات، والكثير من الأشياء الأخرى.
الروبوت مجاني في الوقت الحالي ليستخدمه أي شخص، مما يعني أن الكثير من المستخدمين يطرحون عليه أسئلة للحصول على المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.
ومنذ مطلع الألفية، تم تخصيص هذه الوظيفة بشكل أساسي لغوغل محرك البحث الأكثر شهرة في العالم وأعماله التي تبلغ 149 مليار دولار.
ولكن هل يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تحدث ثورة مضادة لمحركات البحث الشهيرة مثل غوغل وبنغ وغيرها، ومن سيثبت جدارته بالوصول والسيطرة أولاً؟.
وتثور تساؤلات كثيرة في الفترة الأخيرة عما إذا كان روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT يمكن حقًا أن يكون "قاتل غوغل" كما يتوقع البعض.
عندما تم إطلاق ChatGPT من قبل شركة OpenAI في ديسمبر، فتحت أعين الجمهور على مدى قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.
وتم تدريب الأداة على عينة ضخمة من النصوص من الإنترنت حتى تتمكن من فهم اللغة البشرية، كما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأعطت استجاباتها الشبيهة بالبشر لأي مطالبة من الناس بطرق جديدة للتفكير في كيفية الاستعلام عن المعلومات عبر الإنترنت.
ومنذ ذلك الحين، كان الخبراء يدرسون ما يعنيه هذا بالنسبة للصناعات المختلفة، بما في ذلك داخل وادي السيليكون نفسه.
وفي ديسمبر، توقع مطور Gmail Paul Buchheit أن "الذكاء الاصطناعي سيقضي على صفحة نتائج محرك البحث" ويسبب "اضطرابًا تامًا" لغوغل.
وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة غوغل بدوا باللون الأحمر داخل الشركة وسط ضغط متزايد من ChatGPT.
تشير الأدلة إلى أن هذا هو الحال، حيث أعلن عملاق البحث على الإنترنت هذا الأسبوع عن خوارزمية الذكاء الاصطناعي المنافسة Bard.
ووصفت غوغل البرنامج بأنه "خدمة محادثة تجريبية للذكاء الاصطناعي" تجيب على استفسارات المستخدمين وتشارك في المحادثات.
وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إن الإطلاق التجريبي سيكون متاحًا لـ "المختبرين الموثوق بهم" للحصول على تعليقات حول برنامج الدردشة الآلي قبل إصدار عام في الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك، ساءت عملية النشر عندما أخطأ Bard في سؤال في مقطع فيديو ترويجي نُشر لاحقًا على تويتر، وهو خطأ قضى على أكثر من 120 مليار دولار من قيمة شركة "ألفابت" مالكة غوغل.
وسارع الخبراء إلى الإشارة إلى أن الزلة المحرجة كانت ناجمة جزئيًا عن قرار الشركة «التسرع» في إطلاق Bard قبل الموعد المحدد وسط منافسة متزايدة من ChatGPT و مايكروسوفت.
وأعلنت الأخيرة عن إصدار جديد من برنامج Bing - الذي يتميز بصلاحيات ChatGPT - بعد 24 ساعة فقط من الكشف عن Bard.
وعندما يتم طرح Bing بالكامل، سيكون محرك البحث قادرًا على تقديم إجابات واضحة بلغة واضحة مستمدة من نتائج الويب وأقبية البيانات الخاصة به.
وسيتمكن المستخدمون من جعل استفساراتهم أكثر إيجازًا من خلال الدردشة مع الروبوت، إذا لم يحصلوا في البداية على النتائج التي يبحثون عنها.
وتم إعلام الروبوت ببيانات الويب في الوقت الفعلي حتى يتمكن من إطلاع المستخدمين على الأحداث الجارية، على عكس ChatGPT الذي يقتصر حاليًا على البيانات من عام 2021 للحصول على إجاباته.
لكن الأمر لم ينته بعد بالنسبة لشركة غوغل، حيث تخطط الشركة، جنبًا إلى جنب مع Bard، لإصدار ذكاء اصطناعي خاص بها مع نتائج البحث.
وتنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية نصًا أو صورًا أو فيديو أو صوتًا جديدًا تمامًا من خلال الاعتماد على البيانات التي تم التدريب عليها بالإضافة إلى المطالبات الجديدة.
وهناك عقبة أخرى عندما يتعلق الأمر بمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي بناء ثقة المستخدم في استجاباتها.
وأقرت شركة OpenAI بميل ChatGPT للاستجابة بـ "إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة أو غير منطقية"، وهي مشكلة تعتبرها صعبة الإصلاح.
وفي الواقع، تأمل مايكروسوفت أن تؤدي ملاحظات المستخدم إلى تحسين Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي قال المسؤولون إنه قد يستمر في إنتاج معلومات غير دقيقة من الناحية الواقعية.