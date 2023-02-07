"غوغل" تطرح ميزة تعتيم الصور الصريحة افتراضياً في نتائج البحث

طرحت شركة "غوغل" ميزة أمان جديدة عبر الإنترنت، تسمى "ميزة التعتيم"؛ لمساعدة المستخدمين على تجنب رؤية الصور العنيفة أو الإباحية عن غير قصد أثناء استخدام محرك البحث الخاص بها.

وأعلنت الشركة عن تلك الميزة كجزء من حدث "يوم الإنترنت الأكثر أماناً" للشركة، وسيؤدي الإعداد الافتراضي الجديد الذي تم تمكينه للجميع تلقائياً إلى تعتيم الصور الصريحة التي تظهر في نتائج البحث.

وينطبق ذلك حتى بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم تمكين "البحث الآمن" "SafeSearch"، وفقاً لما أورده موقع "ذا فيرج" التقني.

وأكدت غوغل أنه إذا رغب المستخدمون في ذلك، سيتمكن المستخدمون الذين سجلوا الدخول والذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً من تعطيل "إعداد التعتيم" تماماً بعد إطلاقه في الأشهر المقبلة.

ويعد "البحث الآمن" الخيار الافتراضي بالفعل للمستخدمين الذين سجلوا الدخول والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.