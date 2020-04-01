تعطل ”فيسبوك وإنستغرام وواتس أب“ لدى عشرات الآلاف حول العالم

تعطلت بعض خدمات ”فيسبوك“ حول العالم، وبات عشرات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم عاجزين عن الوصول إلى جميع خدمات فيسبوك، بما في ذلك تطبيقي ”إنستغرام“ و“واتساب“.

ورصد موقع ”داون ديتكتور“، شكاوى آلاف المستخدمين من عطل في ”إنستغرام“ بجميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى أن البعض في أمريكا الجنوبية اشتكوا عجزهم عن الوصول إلى الصفحة الرئيسية وصفحة القصص.

ووصل عدد الشكاوى حتى الخامسة مساء الأربعاء لأكثر من 28 ألف، وتركزت آلاف التقارير أيضا على موقع ”فيسبوك“ الرئيسي وتطبيق و“اتساب“ التابع للشركة، وفقا لـ“ديلي ميل“ البريطانية.

وأكد معظم مستخدمي ”فيسبوك“ عجزهم عن رؤية الصور بينما يقول آخرون إن صفحاتهم الإخبارية توقفت عن العمل.

وتشير التقارير المتعلقة بـ“واتساب“ إلى أن العديد من المستخدمين واجهوا مشاكل في الاتصال بالخدمة وكانوا عاجزين عن تلقي الرسائل أو إرسالها.

ورفض متحدث باسم ”فيسبوك“ تحديد طبيعة العطل لكنه نفى ارتباطها بوجود ضغط على الإنترنت، مشيرا إلى أنه كان هناك ”خطأ في الشبكة“.

وأضاف: ”في وقت سابق من يوم الأربعاء، واجه بعض الأشخاص مشاكل في عرض الصور بينما عجز آخرون عن تحديث صفحتهم الرئيسية بسبب خطأ في الشبكة، وقد تم حل المشكلة وكل شيء يعمل الآن، نحن نعتذر عن الإزعاج“.