تعطل فيسبوك وإنستغرام وماسنجر لدى معظم المستخدمين حول العالم

يعاني بعض المستخدمين على مستوى العالم من تعطل خدمات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر لديهم بشكل مفاجئ، مساء الخميس.

وبحسب موقع ”ذا نيكست ويب“، أوضح المتضررون أنهم غير قادرين على إعادة تحميل صفحات الخدمات الرئيسية أو إنشاء منشورات جديدة أو مشاهدة القصص القصيرة ستوريز على تلك المنصات.

ولا يزال السبب وراء هذا العطل غير مفهوم، لكن من الواضح تأثيره على العديد من المناطق حول العالم، مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة ووسط أوروبا وكذلك الهند وشرق آسيا، في حين أن تعطل إنستغرام يتركز في أوروبا.

ولم يخرج بيانٌ رسمي من جانب فيسبوك حتى الآن، حتى أن الموقع الرسمي المتعلق بحالة خدماته المختلفة لم يوضح أي شيء بخصوص خروج الخدمات الثلاث عن أدائها الطبيعي.