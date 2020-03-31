إيران.. سرقة بيانات 42 مليون مستخدم في ”تلغرام“ وعرضها للبيع

أعلن نائب وزير الاتصالات الإيراني ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، أمير ناظمي، الثلاثاء، عن تحديد هوية وموقع الشخص الذي أقدم على سرقة بيانات 42 مليون مستخدم في تطبيق التواصل الاجتماعي ”تلغرام“، مؤكدا أن هذه العملية تمت من داخل إيران.

وقال ناظمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إنه ”تم تحديد هوية وموقع الشخص الذي قام بسرقة وكشف معلومات وبيانات 42 مليون مستخدم في تطبيق تلغرام“، مضيفا أن “ القضية ستحال إلى النيابة العامة“.

ورفض ناظمي الكشف عن اسم الشخص الذي نفذ عملية سرقة البيانات، مكتفيا بالقول إنه ”من داخل إيران وقام بعرض بيع هذه المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين مقابل تلقي 500 دولار أمريكي، وإن المعلومات تمت سرقتها باستخدام نسخة من تطبيق تلغرام غير رسمي وتم نشره على موقع إلكتروني وقام الإيرانيون بتنزيل هذا التطبيق المزور“.

وتابع المسؤول الإيراني، ”قمنا بتحديد هوية الشخص الذي قام بإنشاء موقع باسم شكار ويدار من سيرفر إيراني، لجمع معلومات المستخدمين لتطبيق تلغرام غير المرخص من الشركة المبرمجة“.

وموقع ”شكار“ هو من تولى عرض بيانات المستخدمين الإيرانيين في نسخة تلغرام المزورة التي جرى سرقتها وعرضها للبيع.

وسبق أن تحدثت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء، عن سرقة بيانات 42 مليون مستخدم في تطبيق تلغرام، الذي يستخدمه 45 مليون إيراني، وقامت السلطات بحجبه في 2018 بعد مساهمته بدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام أواخر 2017.