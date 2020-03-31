تقارير: اختراق معلومات 42 مليون إيراني عبر ”تلغرام“

أفادت تقارير إخبارية إيرانية، الثلاثاء، عن اختراق وتسريب 42 مليون من حسابات وهويات المستخدمين الإيرانيين لتطبيق موقع التواصل الاجتماعي ”تلغرام“ الذي قام النظام بحجبه في الـ30 من أبريل 2018 عقب موجة احتجاجات شعبية.

وذكر موقع ”مثلث“ الإخباري، أنه ”تم تسريب 42 مليون هوية مستخدم إيرانية لمستخدمي تطبيق تلغرام“، مشيرا إلى أن ”بيانات هؤلاء المستخدمين من أرقام الهواتف أصبحت معروضة للبيع الآن في أحد منتديات المتسللين“.

وقال الموقع إنه ”تم نشر البيانات من قبل مجموعة تسمى ”نظام الصيد“، مبينا أن ”معلومات هؤلاء المستخدمين الإيرانيين أصبحت لا تتطلب كلمة مرور أو أي مصادقة أخرى للوصول إلى حساباتهم“.

من جانبه، نقل موقع ”الأخبار العاجلة“ عن مصادر قولها إن ”سبب اختراق تلك الحسابات يعود إلى استخدام هؤلاء الإيرانيين لبرامج تلغرام غير مرخصة من قبل الشركة“.

ويستخدم أغلب الإيرانيين برنامج تلغرام بنحو 45 مليون شخص تطبيق تلغرام وفق إحصائيات نشرت العام الماضي لوزارة الاتصالات الإيرانية.

وأقدمت الوزارة على حجب تطبيق تلغرام في أبريل 2018 بقرار من السلطة القضائية بعد مساهمته في دعم الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة في ديسمبر 2017.