”غوغل“ تحظر 600 تطبيق بسبب الإعلانات الاحتيالية

أزالت شركة غوغل ما يقرب من 600 تطبيق من أندرويد، وحظرت مطوريها عبر متجرها ”غوغل بلاي“، كجزء من حملة ضخمة واسعة النطاق على الاحتيال الإعلاني وإعلانات الهواتف ذات التكنولوجيا التخريبية.

وكشف موقع ”بازفيد“ الإخباري الأمريكي، أن ”غوغل“ كانت قد حظرت شركة ”شيتس موبايل“ الصينية، أحد أكبر مطوري التطبيقات في العالم، من متجر غوغل بلاي ستور، وشبكات إعلاناتها، بسبب تورطها في خداع إعلاني للعملاء.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الشركة في مجال حملتها في ديسمبر الماضي، حيث حظرت تطبيقات مخالفة لكنها سمحت للشركة الصينية بالعمل، وفي صباح يوم الخميس، حظرت غوغل تطبيقات ”شيتس“ كاملة من متجرها.

وقال بير بيورك، مدير جودة حركة الإعلانات بغوغل، إن التطبيقات المحظورة التي جرى تحميلها أكثر من 4.5 مليار مرة، كانت تستهدف ناطقين باللغة الإنجليزية، وكانت بشكل رئيسي لمطورين في الصين وهونغ كونغ، وسنغافورة، والهند.

كما رفض بيورك التصريح علانية باسم التطبيقات أو تحديد مطورين بعينهم من الذين تعرضوا للحظر، لكنه قال إن العديد من هذه التطبيقات كانت أدوات مساعدة أو ألعاب.

وأوضح المدير بغوغل أن سياسة الإعلانات التخريبية لشركة التكنولوجيا العملاقة تمنع تطبيقات تتضمن تعليمات برمجية خبيثة لعرض إعلانات احتيالية، ومن عرض الإعلانات بطريقة ”تؤدي إلى نقرات غير مقصودة“.