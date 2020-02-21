ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 2233

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن ”فيروس كورونا المستجد“ في الصين، الجمعة، إلى 2233 حالة على الأقل بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات: إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 319 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس، البالغة 349 إصابة جديدة في هوبي.

وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالى 75 ألف شخص في الصين، ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الخميس، أنها غيرت مجددا الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصرا أولئك الذين تؤكد الفحوصات المخبرية أنهم مصابون بالفيروس.

وهذه الطريقة كانت معتمدة أساسا في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلّى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى ثمانية أيام إذ تسبب بفوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/ يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وفي السياق، أعلنت سيول الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 156 شخصا بعد تأكيد 52 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 43 من الإصابات الجديدة سجلت في كل من دايغو، المدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، ومقاطعات مجاورة لها.