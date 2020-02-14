”ثري“ تطرح شبكات الجيل الخامس الشهر الجاري

أعلنت شركة ”ثري“ مزودة شبكات الإنترنت عن طرحها خدمة شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة في نهاية الشهر الجاري بعد تأخير الإطلاق في العام الماضي.

وتعد الشركة آخر الشبكات الأربع الكبرى في المملكة المتحدة التي تقدم خدمة شبكات الجيل الخامس 5G للهواتف الذكية، والتي كان من المقرر أن تطرح في نهاية عام 2019.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أجلت شركة ”ثري“ طرح الخدمة في نوفمبر الماضي بسبب عدد من المشاكل التي واجهتها في تطوير المشروع، والتي أخرت جدول أعمالها الأصلي.

وشملت هذه المشاكل الحصول على أذونات التخطيط الصحيحة من الملاك وترتيب معدات الخدمة على الصواري.

ومن المقرر أن تتوفر شبكة الجيل الخامس التابعة للشركة على الهواتف المحمولة في 65 موقعا بحلول نهاية فبراير الجاري، بما في ذلك لندن وكارديف وغلاسغو ومانشستر وبرمنغهام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ”ديف دايسون“: ”نحن نحتفل اليوم بالتطورات التكنولوجية من خلال عرض خدمة شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة لنبدأ بذلك الخطوة التالية في رحلتنا، فتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس ستغير العالم للجميع، ونحن متحمسين للغاية لاختبار عملائنا لها“.

وأضاف أن شركة ”ثري“ ستوفر سرعات أعلى للهواتف المحمولة تصل إلى ضعف سرعة مشغلي الاتصالات الأخرى بسبب نطاق طرحها الواسع.

ومن المقرر أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس من الوصول إلى خدمة الشركة دون أي تكلفة إضافية على خطة البيانات الحالية.