”النسيان“ يتسبب في توقف خدمة ”فرق مايكروسوفت“

في واقعة غريبة وغير متوقعة، أدى النسيان إلى توقف خدمة فرق مايكروسوفت ( Microsoft Teams ) عن العمل في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن شركة مايكروسوفت نسيت تجديد شهادة أمنية مهمة، مما أدى إلى تعطل الخدمة حاليا لدى المستخدمين، وتلقيهم لرسائل خطأ أثناء محاولة تسجيل الدخول إلى الخدمة، اليوم الإثنين، والتي تقول إن ”التطبيق فشل في إنشاء اتصال HTTPS بخوادم مايكروسوفت“.

ووفقا لموقع ”ذا فيرج“، أكدت مايكروسوفتP أن خدمة Teams كانت معطلة بعد الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، ثم كشفت لاحقًا عن مصدر المشكلة، وقالت في بيانها: ”لقد وجدنا أن صلاحية شهادة المصادقة قد انتهت، مما تسبب في مشاكل لدى مستخدمي الخدمة، ونحن نعمل على تطوير حل للمشكلة وتطبيق شهادة جديدة على الخدمة“.

ويعد هذا خطأً محرجًا لشركة مايكروسوفت، وخاصة أنه يتعلق ببرنامج ”Office hub“ الرائد، بعد أن بدأت الشركة إعلاناتها التلفزيونية الخاصة بخدمة Teams مؤخرًا، فمن المدهش رؤية مايكروسوفت تنسى تجديد شهادة أساسية لعمل الخدمة، خاصةً عندما تقوم الشركة بتطوير برنامج مثل System Center Operations Manager لمراقبة أمور مثل انتهاء صلاحيات الشهادات.