مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارات ”واقع معزز“ لمساعدة فاقدي البصر

طور الباحثون في شركة مايكروسوفت نظارات واقع معزز جديدة تدعى ”طوكيو بروجيكت“، لمساعدة الذين يعانون من إعاقات بصرية على خوض حياة اجتماعية طبيعية.

وتستخدم نظارات ”طوكيو بروجيكت“ تكنولوجيا ”هولو لينس“ للواقع المعزز من مايكروسوفت، لإعطاء المستخدم إشارات صوتية خفية تساعده على تحديد موقع من ينظر أو يشير إليه أثناء التحدث مع مجموعات من الناس، لمساعدته على النظر إلى الأفراد.

وطور الباحثون جميع المؤثرات الصوتية للنظام للمساعدة على تحديد مواقع الآخرين في المكان المحيط، فعلى سبيل المثال عندما يشير الجهاز إلى حركة شخص ما على بُعد متر، يسمع المستخدم رنينا يبدو وكأنه يأتي من مسافة متر، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال مهندس الصوت الكفيف ”بيتر بوشر“، الذي ساهم في تطوير النظام: ”عندما أكون مع أكثر من شخصين أو 3 أشخاص، خاصة إذا لم أكن أعرفهم، يصبح من الصعب للغاية التعامل معهم، لأن معظم الناس يستخدمون الاتصال البصري ولغة الجسد للإشارة إلى ما يريدونه، وأنهم يريدون التحدث في ذلك الوقت، وهو أمر صعب للغاية على شخص أعمى“.

وتساعد نظارات ”طوكيو بروجيكت“، التي تعتبر مجرد نموذج أولي، المستخدم على ضبط زاوية رأسه لمطابقة الشخص الذي يتحدث معه، وذلك باستخدام الإشارات الصوتية.