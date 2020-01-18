”فيسبوك“ ترضخ لمطالبات الكشف عن أسماء تطبيقات استغلال البيانات

خسرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ”فيسبوك“ معركة قضائية كبرى تعمل على سحب الستار عن الآلاف من فضائح الخصوصية غير المعروفة حتى الآن.

وأمر قاضٍ في ولاية ماساتشوستس ”فيسبوك“ بتسليم البيانات المتعلقة بعشرات تطبيقات الطرف الثالث الموقوفة من المنصة بعد فضيحة Cambridge Analytica، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومنحت المحكمة ”فيسبوك“ 90 يوما للتسليم بناء على الطلب.

وحتى الآن، يناضل فيسبوك للكشف علنا عن العديد من التطبيقات التي علقها أو لماذا علقها، بعد أن تفاخر علنا بالقيام بذلك.

وقال المتحدث الرسمي لفيسبوك عبر البريد الإلكتروني إن فيسبوك ليس سعيدا بتعطل الأمور، مضيفا: ”نحن نشعر بخيبة أمل لأن المدعي العام في ولاية ماساتشوستس والمحكمة لم ينظرا بشكل كامل في حججنا بشأن القانون الراسخ، نحن نراجع خياراتنا، بما في ذلك الاستئناف“.

وتورطت الشركة البريطانية ”كامبريدج أناليتيكا“ التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016، بفضيحة في آذار/مارس من العام الماضي، بعدما كشف المحلل الكندي، كريستوفر وايلي، أنها استخدمت تطبيقا لـ“فيسبوك“ جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي، إلا أن الشركة نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.

وأغلقت مجموعة SCL Group المالكة لشركة ”كامبريج أناليتاكا“ في أيار/مايو الماضي مقارها في الولايات المتحدة على خلفية فضيحة تسريب بيانات شخصية لمستخدمي ”فيسبوك“.

وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، استقال القائم بأعمال مدير ”كامبريج أناليتيكا“، بعد إبعاد المدير السابق، ألكسندر نيكس، من منصبه بسبب الفضيحة.