تويتر يطلق خاصية تتيح اختيار من يقوم بالرد على التغريدات

حدد المسؤولون التنفيذيون لشبكة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ خلال مؤتمر صحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 بعض التغييرات في سياسات الاستخدام، والتي ستؤثر على أكثر من 330 مليون مستخدم لـ“تويتر“ خلال الأشهر المقبلة.

وركز ”كيفون بيكبور“ المسؤول عن التطوير على 3 موضوعات، هي: الصحة، والمحادثات، والاهتمامات، وفقًا لما ذكره موقع ”venturebeat“.

وقال:“تكون المحادثة العامة صحية، بمعنى أن تكون ذات قيمة وجيدة بما يكفي، بحيث يرغب الأشخاص في المشاركة في المقام الأول، وليس أن يشعروا بالخوف من التعرّض للإيذاء أو المضايقة في المنصة“.

وأضاف:“نحتاج إلى ضمان سلامة المعلومات التي يستهلكها المستخدمون على المنصة بشكل مرتفع“.

أما بخصوص المحادثات، فإن“تويتر“ يعتزم تطبيق عناصر التحكم على ديناميات المحادثة، والتي ستسمح للمستخدمين في العام المقبل باختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم من خلال عدة خيارات، هي: أي شخص على تويتر، ومجموعة من الأشخاص الذين تتابعهم أو تقوم بالإشارة إليهم، إضافة إلى أشخاص تعرفهم أو لا أحد.

ويصف ”تويتر“ هذا الخيار الأخير بأنه ”بيان“ أو“تصريح خاص“، وستتم الإشارة إليه برمز في الزاوية السفلية اليمنى للإشارة إلى أنه لا يمكن الرد على التغريدة.

وقالت سوزان زيه، التي انضمت إلى شركة ”تويتر“ العام الماضي، إن الهدف من ذلك هو جعل المستخدم يشعر بالأمان عند التغريد، ولأنه يتيح لنا إنشاء تنسيق جديد تمامًا للمحادثة.

وأضافت أن التغييرات المبنية على الردود تتضمن الميزة التي طرحها ”تويتر“ العام الماضي، والتي تتيح للأشخاص الذين يبدأون المحادثات إخفاء الردود على تغريداتهم.

أما بخصوص الموضوعات، فإن ”تويتر“ الذي أدخل القدرة على متابعة الموضوعات في وقت سابق من هذا العام سيزيد من العدد الإجمالي للموضوعات التي يمكن متابعتها على الشبكة إلى ما يقرب من 1000 موضوع، وستكون متاحة بلغات متعددة.

ولكيلا يصعب الأمر على المستخدمين فإن ”تويتر“ سيوفر صفحة جديدة بها قوائم لتلك الموضوعات حتى يمكن اكتشاف الموضوعات الجديدة أو تلك التي تهم المستخدم.