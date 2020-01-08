”توتير“ يغلق حساب خامنئي باللغة الفارسية (صورة)

أغلقت موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، حساب مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، باللغة الفارسية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، إن ”شركة تويتر قامت قبل بضع دقائق بإغلاق الحساب الخاص بمكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، باللغة الفارسية“، ولم يتم الكشف عن أسباب ذلك.

وكان خامنئي وصف في خطاب تلفزيوني له اليوم، القصف الذي نفذته قوات الحرس الثوري على قواعد أمريكية في العراق، بإنه ”كان مجرد صفعة“.

وقال خامنئي خلال استقباله حشدا من أنصاره من أهالي مدينة قم وسط إيران إن ”الرد العسكري الليلة الماضية كان مجرد صفعة، وهو ليس بحجم جريمة اغتيال قاسم فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، والرد الأساس سيكون بخروجهم من المنطقة“.

وأعلنت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إن ”هذه القوات أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق فجر اليوم الأربعاء“.

وقال الجيش الأمريكي إن منشأتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تعرضتا لهجوم في حوالي الساعة الـ 1:30 فجر اليوم الأربعاء.