أثرت على ملايين المستخدمين.. أبرز 4 اختراقات للبيانات في عام 2019

شهد عام 2019 العديد من الاختراقات المتعلقة في بيانات سرية تعود لشركات وبنوك عالمية، حيث جمعت مجلة ”لايف هاكر“ أبرز 4 اختراقات في العام الجاري قبل نهايته.

بنك كابيتال وان

أثر الاختراق على بنك ”كابيتال وان“ على حوالي 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، ولكن ربما يكون أسوأ ما في الأمر هو تصرف البنك خلال إخطاره للمتضررين.

وذكر البنك في بيان صحفي، آنذاك، أن 99% من حسابات العملاء في أمان، قبل أن يوضح أن الاختراق قد أثر على 140 ألفا من أرقام الضمان الاجتماعي، وحوالي 80 ألفا من أرقام حسابات العملاء.

زينجا

تعرضت شركة ”زينجا“ لألعاب الإنترنت، التي أطلقت ألعابا شعبية في جميع أنحاء العالم مثل ”سكرابل ويز فريندز“ و“فارم فيل“، لخرق أمني هائل، والذي تضمن سرقة بيانات 172.8 مليون حساب، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام الهواتف وحسابات زينجا.

نظام رينغ من أمازون

كان من المفترض أن تعمل أنظمة ”رينغ“ الأمنية من أمازون على تأمين منازل المستخدمين، ولكن الهاكرز تمكنوا من قلبها إلى أسلحة تسمح لهم بالتجسس على منازل المستخدمين، من خلال سرقة الحسابات ذات الإجراءات الأمنية الضعيفة واستخدامها لفتح الحسابات ومراقبة الأسر في عقر دارهم.

ديزني بلس

نجح الهاكرز في استخدام الحسابات المسربة لاختراق حسابات ديزني بلس الشعبية، حيثُ تمكن الهاكرز من الاطلاع على الرحلات وجدول أعمال المستخدمين، فضلا عن نشاطهم في التسوق وكل شيء بديزني، بما في ذلك صور الرحلات.