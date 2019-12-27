مقتل تركي بإطلاق نار داخل مطعم في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

قتل مواطن تركي، في إطلاق نار من قبل لصّين اثنين استهدفا مطعما في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وكالة الأناضول: إن القتيل يدعى يوسف أوزغور ويبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعمل سائقا في شركة لتوصيل الطلبات.
وأضافت أن الضحية وهو أب لطفلين، أصيب بعيار ناري في الصدر، بعدما اقتحم اللصان مطعما صباح الخميس، أثناء دخوله لاستلام طلبية.
وأوضحت شرطة فرجينيا في بيان، أن اللصين كانا ملثمين ودخلا مطعم ”Denny’s“ بالولاية وقاما بمصادرة محافظ نقود وهواتف 23 شخصا في المطعم بتهديد السلاح.
وأضاف البيان أن أوزغور تعرض لضربة في الرأس بعصا ثم أصيب بعيار ناري في الصدر أدى لمقتله، إضافة لإصابة شخص آخر بعيار ناري.
“He was working for us.”
Yusuf Ozgur, 56, was picking up a Door Dash delivery at Denny’s on Sudley in Manassas this morning when he was shot and killed by armed robbers. His 16-year-old daughter told me he was a handyman who was making extra money for the family. @ABC7News pic.twitter.com/bUiUNFrniK
— Victoria Sanchez (@VictoriaSanchez) December 26, 2019
وأشارت إلى أن الشرطة بدأت عملية بحث عن الجناة بعد فرارهم عقب الحادث، لافتا إلى رصد مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما.