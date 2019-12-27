 مقتل تركي بإطلاق نار داخل مطعم في الولايات المتحدة (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

مقتل تركي بإطلاق نار داخل مطعم في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

مقتل تركي بإطلاق نار داخل مطعم في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

المصدر: الأناضول

قتل مواطن تركي، في إطلاق نار من قبل لصّين اثنين استهدفا مطعما في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأناضول: إن القتيل يدعى يوسف أوزغور ويبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعمل سائقا في شركة لتوصيل الطلبات.


وأضافت أن الضحية وهو أب لطفلين، أصيب بعيار ناري في الصدر، بعدما اقتحم اللصان مطعما صباح الخميس، أثناء دخوله لاستلام طلبية.

وأوضحت شرطة فرجينيا في بيان، أن اللصين كانا ملثمين ودخلا مطعم ”Denny’s“ بالولاية وقاما بمصادرة محافظ نقود وهواتف 23 شخصا في المطعم بتهديد السلاح.

وأضاف البيان أن أوزغور تعرض لضربة في الرأس بعصا ثم أصيب بعيار ناري في الصدر أدى لمقتله، إضافة لإصابة شخص آخر بعيار ناري.

وأشارت إلى أن الشرطة بدأت عملية بحث عن الجناة بعد فرارهم عقب الحادث، لافتا إلى رصد مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما.

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