كيف يمكنك إرسال رابط لجزء من فيديو على يوتيوب؟ (صور)‎

هل رغبت مرة أن تُشارك لقطة معينة لفيديو على ”يوتيوب“ دون أن تُشاهد الفيديو بأكمله، هذه الميزة أصبحت متاحة الآن.

وتتيح هذه الميزة أيضًا إرسال مقاطع فيديو في وقت معين، بغض النظر عن مدة تشغيل الفيديو، الأمر الذي يعني أنه عندما يقوم الشخص الذي ترسل له بفتح الفيديو، فسينتقل مباشرة إلى اللقطة المعينة التي حددتها.

وعرضت صحيفة ”بيزنس إنسايدر“ خطوات تطبيق هذه الميزة بسهولة، على النحو التالي:

– انتقل إلى http://www.youtube.com على متصفحك المفضل على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

– ابحث عن الفيديو الذي تريد مشاركته، ثم شاهد الفيديو لتُحدد الجزء الذي تريد مشاركته.

– الآن لديك خياران؛ أولاً ، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على الفيديو وتحديد ”نسخ عنوان URL للفيديو في الوقت الحالي، ثم يتيح لك ذلك لصق عنوان URL ذو الطابع الزمني في أي مكان.

أما الخيار الثاني، فهو الضغط على ايقونة find and select the Share الموجودة أسفل نافذة مشغل الفيديو إلى اليمين.

– ستظهر قائمة منبثقة في الجزء السفلي من النافذة، حدد الوقت في المربع Start at xx:xx“ سيؤدي ذلك إلى ضبط عنوان URL لتشغيله في وقت محدد.

– بمجرد تحديد وقت البدء، قم بتحديد عنوان URL واضغط على ”نسخ“ على اليمين.

– يمكنك الآن لصق عنوان URL ذو الطابع الزمني في أي مكان، وبالتالي إرساله إلى الأصدقاء والعائلة، أو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

– عندما يفتح شخص ما الرابط، سيبدأ الفيديو من الوقت الذي حددته.