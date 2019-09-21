”يوتيوب“ يتراجع عن قرار سحب علامة التوثيق من بعض القنوات

تراجع موقع ”يوتيوب“ عن قراره بخصوص إعادة النظر في علامات التوثيق التي حصل عليها بعض صناع المحتوى، حيث إنهم استقبلوا رسائل بريدية على إيميلاتهم تعلمهم بسحبها منهم وعليهم التقدم بطلب لإعادة النظر في استردادهم للعلامة الزرقاء مرة أخرى.

لكن مديرة يوتيوب التنفيذية سوزان وجسيكي، أعلنت في بيان رسمي، تراجع الشركة عن قرارها، مشيرة إلى أن أي شخص قد حصل بالفعل على العلامة الزرقاء للتوثيق لن يفقدها، حتى بعد وصول رسالة الشركة الخاصة بسحبها إلى بريده الإلكتروني، وذلك استماعًا من الشركة لرد فعل عموم صناع المحتوى الغاضبين من قرارها الأول.

وأشار البيان إلى أن الشركة ستفتح المجال مرة أخرى لاستقبال طلبات التوثيق من القنوات التي تتوفر فيها المعايير المطلوبة لتوثيقها بداية من الشهر المقبل.

وتتمثل المعايير المطلوبة في وصول عدد المشتركين في القناة إلى 100 ألف مشترك، إلى جانب استخدامها لصور توضح هويتها عالية الجودة، بالإضافة إلى استخدامها لاسم يعبر بشكل مباشر عن هويتها وطبيعة المحتوى الذي تقدمه، بالإضافة إلى عدم محاولتها انتحال شخصية أو هوية أي شخص أو كيان آخر، بالتالي سيتم التأكد من أن تلك القناة حقيقية وكاملة من البيانات الخاصة بها.