هاكر يخترق كاميرا مراقبة داخل غرفة طفلة ليشاهدها ويتحدث إليها (فيديو)

في واقعة صادمة ومثيرة للدهشة، كشفت عائلة أمريكية أن أحد القراصنة اخترق نظام الأمان ”رينغ“ ليراقب ويتحدث مع ابنتهم البالغة من العمر 8 سنوات.

تمكن الهاكر المتلصص من اختراق نظام المراقبة المنزلي ”رينغ“ واستخدم كاميراته ضد العائلة وراقب الطفلة في غرفة نومها، وأخبرها أنه سانتا كلوز.

Each time I've watched this video it's given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019