هاكر يخترق كاميرا مراقبة داخل غرفة طفلة ليشاهدها ويتحدث إليها (فيديو)

في واقعة صادمة ومثيرة للدهشة، كشفت عائلة أمريكية أن أحد القراصنة اخترق نظام الأمان ”رينغ“ ليراقب ويتحدث مع ابنتهم البالغة من العمر 8 سنوات.

تمكن الهاكر المتلصص من اختراق نظام المراقبة المنزلي ”رينغ“ واستخدم كاميراته ضد العائلة وراقب الطفلة في غرفة نومها، وأخبرها أنه سانتا كلوز.

Each time I've watched this video it's given me chills. A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter. More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0 — Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019

ووفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“، أكدت شركة أمن ”رينغ“ التابعة لأمازون، أن القرصان حصل على بيانات تسجيل الدخول إلى حساب رينغ، من مصدر خارجي، مثل شبكة الإنترنت المظلم أو منتدى للمتسللين.

وفي تعليق رسمي، قالت رينغ إن الاختراق كان يرجع جزئيًّا إلى إعدادات الأمان الضعيفة للعائلة، وأوضحت الشركة ”للأسف، عندما يستعمل المستخدم نفس الاسم وكلمة المرور على بضع خدمات، يمكن للقراصنة الوصول إلى العديد من الحسابات“.

وأكدت الشركة أنها قد أرسلت تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني للعائلة لإخطارهم بوجود نشاط غير عادي على حسابهم، ولكن لسوء الحظ، لم يكن ذلك كافيًا لمنع الجريمة من الحدوث.

ولم يكن هذا الاختراق هو الوحيد الذي أبلغ فيه مستخدمو ”رينغ“، عن اختراق الغرباء لأجهزتهم أخيرًا، إذ قالت مستخدمة أخرى إنها استيقظت على صوت رجل قادم من كاميرا رينغ ويأمر كلبها بالاستيقاظ.

يذكر أن رينغ توفر تدابير أمنية قوية لتأمين الحساب الذي يسمح للمستخدمين من التحكم في النظام، مثل: المصادقة الثنائية، ولكنها اختيارية.

وبعد الحادث، كشفت شركة رينغ أنها ستقدم المزيد من ميزات الأمان الإضافية لمنع مثل هذه الحوادث من الوقوع في المستقبل، ولكنها لم توضح ما ستشمله ميزات الأمان الإضافية.