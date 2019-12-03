تلفازك ذكي؟ إذن عليك اتباع هذه الخطوات كيلا تتعرض لاختراق القراصنة

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من سهولة تسلل المتسللين إلى مالكى بعض الأجهزة المنزلية، مثل التلفاز الذكي smart TV و“بشكل صامت تمامًا عبر الإنترنت”، وفقًا لتقرير جديد.

في مدونة جديدة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: ”يمكن للقراصنة أيضًا التحكم في التلفاز غير الآمن، في الطرف السفلي من نطاق المخاطر، يمكنهم تغيير القنوات واللعب باستخدام مستوى الصوت وعرض مقاطع الفيديو غير مناسبة لأطفالك“.

وتابع ”في أسوأ السيناريوهات، يمكنهم تشغيل الكاميرا والميكروفون في غرفة نومك والتسلل إليك عبر الإنترنت بصمت“، بحسب ما نقله موقع mirror البريطاني.

وأضاف الموقع نقلًا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أنه على الرغم من أن المتسللين قد لا يتمكنون من الوصول إلى التلفاز الذكي المغلق مباشرة، لكن المحتمل أن جهاز تلفازك يمكن أن يمنحه وسيلة سهلة في الخلفية من خلال جهاز التوجيه الخاص بك.

على الرغم من أن هذا أمر لا شك فيه، إلا أنه لحسن الحظ هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية عائلتك:

1. افتح دليل التعرف على تلفزيونك الذكي

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: ”تعرف بالضبط على الميزات التي يمتلكها التلفاز الخاص بك وكيفية التحكم في هذه المميزات، قم بالبحث الأساسي على الإنترنت باستخدام رقم الطراز والكلمات ”ميكروفون“ و“كاميرا“ و“خصوصية“.

2. لا تعتمد على إعدادات الأمان الافتراضية

تأكد من معرفة كيفية إيقاف تشغيل الميكروفونات والكاميرات وجمع المعلومات الشخصية إن أمكن.

3. النظر في تغطية الكاميرا

إذا لم تتمكن من معرفة كيفية إيقاف تشغيل كاميرا التلفاز الذكي، ففكر في استخدام قطعة بسيطة من الشريط الأسود لتغطية عدسة الكاميرا.

4. تحقق من وجود تصحيحات الأمان

تأكد من قيامك بالتحقق من قدرة الشركة المصنعة على تحديث جهازك باستخدام تصحيحات أمان – يمكن أن يساعد ذلك في حماية تلفازك الذكي.

5. تحقق من سياسات الخصوصية

أخيرًا، يقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عدم التحقق من سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة المصنعة للتلفاز فحسب، بل وأيضًا لمعرفة أي خدمات بث تستخدمها.

وأضاف: ”تأكد من البيانات التي يجمعونها، وكيف يخزنونها، وماذا يفعلون بها“.