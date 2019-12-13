خطأ في واتساب يتيح لبعض الناس الوصول إلى ”الوضع المظلم“

منذ عدة أشهر، يختبر تطبيق واتساب الوضع المظلم لتطبيق messenger الخاص به، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة قد تقدمه قريبًا إلى منصات Android وApple iOS، لكن تم اكتشاف خطأ في التطبيق بالوقت الحالي، حيث يمكن أن ينشط الوضع المظلم في إصدار Android.

تزعم مدونة WABetaInfo أن بعض مستخدمي هواتف Android باستطاعتهم تمكين الوضع المظلم على واتساب. عليهم فقط نسخ رابط url على YouTube في الدردشة ثم فتحه. بمجرد الانتهاء من ذلك يمنح التطبيق خيار فتحه باستخدام صورة داخل صورة (PIP) ”صورة في صورة“ إذا قمت بالنقر فوقه بحسب deccanherald.

ومع ذلك، يوجد هذا الخطأ في هواتف محددة فقط ولا يمكن تنشيط الوضع المظلم في بعض الطُرز، بما في ذلك هواتف Google Pixel. وإذا ما صدقت الشائعات، فقد يقوم واتساب رسميًا بتطبيق الوضع المظلم بحلول نهاية عام 2019.

في تطور ذي صلة، تخطط واتساب لجلب ميزة التدمير الذاتي إلى تطبيق المراسلة، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين حذف الرسائل إما بعد 5 ثوانٍ أو تدميرها تلقائيًا، وهي الخدمة التي تشبه Snapchat، وسوف يطلق عليه ”رسالة مختفية“. وفقًا لآخر التقارير، قامت الشركة بالفعل بتوفيرها على تطبيق WhatApp beta لأجهزة Android المحمولة فقط.