على غرار إنستغرام.. فيسبوك يخطط لتطوير ميزة ”الأصدقاء المقربين“‎

كشفت تسريبات جديدة أن شركة فيسبوك تخطط لإطلاق ميزة ”الأصدقاء المقربين“ في تطبيقي ”فيسبوك“ و“ماسنجر“ لمشاركة المحتوى مع مجموعة مختارة من الأصدقاء على غرار ”إنستغرام“.

ورصدت خبيرة الهندسة العكسية ”جين مانشون وونج“، برمجيات مخفية في تطبيق ”فيسبوك“ تشير إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بتشارك المحتوى مع مجموعة مختارة فقط من الأصدقاء المقربين، والتي تسمّى ”المفضلين“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسمح ميزة ”المفضلين“ الجديدة للمستخدم باختيار مجموعة من الأشخاص لإدراجهم تحت قائمة الأصدقاء المقربين، وإرسال المحتوى لهم عبر ماسنجر.

ويبلغ الحد الأقصى للأصدقاء الذين يمكن إضافتهم إلى القائمة 10 أشخاص، وهي تختلف قليلًا عن ميزة ”الأصدقاء المقربين“ في إنستغرام والتي تتيح للمستخدمين تحديد من يرى منشورات القصة العامة.

ووفقًا للخبراء، من المرجح أن تكون هذه الميزة جزءًا من الجهد الرامي إلى تشجيع المستخدمين على نشر المزيد من المنشورات على ”فيسبوك“ من خلال منحهم حلًا وسطًا بين المشاركات العامة والخاصة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الميزة سيتم طرحها على مستوى العالم أم لا، ولكن خبراء موقع ”ذا فيرج“ يشيرون إلى أن هذه الميزة تتوافق مع رؤية الرئيس التنفيذي لفيسبوك ”مارك زوكربيرغ“، مما يرجح إطلاقها على نطاق واسع.

إذ كان ”مارك زوكربيرغ“ يتحدث منذ فترة عن تحويل ”فيسبوك“ إلى بيئة أكثر خصوصية للتواصل مع الأحباء والأصدقاء.

كما أصبحت الخصوصية موضع تركيز رئيس للشركة التي عانت من عدة فضائح حول خصوصية المستخدم، إذ تعتقد إدارة ”فيسبوك“ أن منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محتواهم من شأنه أن يساعد في إصلاح حالة عدم الثقة لدى الذين يشككون بسمعة التطبيق.