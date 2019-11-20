فيسبوك تطلق تطبيق ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة

كشفت شركة فيسبوك عن تطبيق جديد يدعى ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة ”meme“، تم طرحه الأسبوع الجاري، لكنه متاح حاليًا عبر متجر التطبيقات الكندي فقط.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين وضع النص والمؤثرات الخاصة على الصور لابتكار صور ساخرة جديدة، قبل مشاركتها على انستغرام وماسنجر.

وبحسب التقارير، صُمم التطبيق من قِبل مجموعة أبحاث تجريبية داخل فيسبوك تسمى فريق ”تجربة المنتج الجديد“، وتعمل على مساعدة الشركة على تطوير ميزات وخدمات جديدة تعجب المستخدمين.

وسبق أن طرحت هذه المجموعة تطبيقات سابقة مثل ”Bump“ لمراسلة طلاب الجامعات. ويأتي طرح ”ويل“ بينما تواجه شركة فيسبوك منافسة ضارية من الشركات الصاعدة مثل ByteDance الصينية التي أنتجت تطبيق ”تيك توك“ الشهير.

يذكر أن شركة ByteDance بدأت مؤخرًا تشق طريقها في التجارة الإلكترونية بالسماح لمستخدميها بشراء البضائع دون مغادرة التطبيق الرئيسي، بينما طرحت شركة فيسبوك ميزة ”رييلز“ عبر منصة انستغرام لمنافسة تطبيق ”تيك توك“.

وعلى الرغم من أن ”ويل“ قد يثير اهتمام البعض، إلا أن العديد من التطبيقات المستقلة غالبًا ما يتم إلغاؤها بعد وقت قصير من إطلاقها.