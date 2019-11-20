 فيسبوك تطلق تطبيق ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة – إرم نيوز‬‎

فيسبوك تطلق تطبيق ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة

فيسبوك تطلق تطبيق ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة

المصدر: أبانوب سامي-إرم نيوز

كشفت شركة فيسبوك عن تطبيق جديد يدعى ”ويل“ لتصميم الصور الساخرة ”meme“، تم طرحه الأسبوع الجاري، لكنه متاح حاليًا عبر متجر التطبيقات الكندي فقط.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين وضع النص والمؤثرات الخاصة على الصور لابتكار صور ساخرة جديدة، قبل مشاركتها على انستغرام وماسنجر.

وبحسب التقارير، صُمم التطبيق من قِبل مجموعة أبحاث تجريبية داخل فيسبوك تسمى فريق ”تجربة المنتج الجديد“، وتعمل على مساعدة الشركة على تطوير ميزات وخدمات جديدة تعجب المستخدمين.

وسبق أن طرحت هذه المجموعة تطبيقات سابقة مثل ”Bump“ لمراسلة طلاب الجامعات. ويأتي طرح ”ويل“ بينما تواجه شركة فيسبوك منافسة ضارية من الشركات الصاعدة مثل  ByteDance  الصينية التي أنتجت تطبيق ”تيك توك“ الشهير.

يذكر أن شركة ByteDance بدأت مؤخرًا تشق طريقها في التجارة الإلكترونية بالسماح لمستخدميها بشراء البضائع دون مغادرة التطبيق الرئيسي، بينما طرحت شركة فيسبوك ميزة ”رييلز“ عبر منصة انستغرام لمنافسة تطبيق ”تيك توك“.

وعلى الرغم من أن ”ويل“ قد يثير اهتمام البعض، إلا أن العديد من التطبيقات المستقلة غالبًا ما يتم إلغاؤها بعد وقت قصير من إطلاقها.

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