لردع المتطفلين.. ”واتس أب“ تضيف ميزة البصمة للأندرويد (صورة)

طرحت شركة ”واتس أب“ ميزة جديدة تهدف لردع المتطفلين وحماية محادثات مستخدمي الأندرويد، وذلك من خلال قفل التطبيق ببصمة الإصبع.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إذا اختار مستخدمو الأندرويد تفعيل هذه الميزة الجديدة على هواتفهم، فسيُطلب من أي شخص يحاول فتح تطبيق ”واتس أب“ إدخال البصمة قبل أن يتمكن من قراءة الرسائل المخزنة في التطبيق.

وسبق وأن أطلقت الشركة خاصية مماثلة لنظام ”iOS“ بداية العام الجاري، التي منحت مستخدمي ”الآيفون“ القدرة على حماية رسائلهم باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع، إلا أن الميزة الجديدة التي ستعمل على أجهزة التي تعمل بالأندرويد، توفر ”طبقة أمان إضافية“ لمستخدمي ”واتس أب“.

ولم تذكر ”واتس أب“ بصمة الوجه كجزء من طرحها للميزة الجديدة على أندرويد مما يعني أن أصحاب أجهزة مثل ”Google Pixel 4″، الذي يستخدم بصمة الوجه بدلًا من بصمة الأصابع، لن يتمكنوا من استخدام هذه الميزة بعد.

وأكدت شركة ”واتس أب“ أنها تطرح الخاصية في جميع أنحاء العالم لتعمل على جميع الهواتف الذكية المزودة بماسح بصمة.