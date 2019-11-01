إسرائيل تنفي تورطها في اختراق ”واتس اب“

قال وزير الأمن الإسرائيلي زئيف الكين اليوم الجمعة، إن الحكومة ليست لها علاقة بما تردد بشأن اتهام مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للمراقبة باختراق تطبيق ”واتس اب“.

وأشار الوزير زئيف لإذاعة ”102 إف إم تل أبيب“، إن ”(إن.إس.أو) شركة خاصة تستخدم قدرات يملكها الإسرائيليون، الآلاف في مجال الأمن الإلكتروني، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست متورطة هنا، الجميع يفهم ذلك، الأمر ليس متعلقًا بدولة إسرائيل”.

والثلاثاء الماضي، رفعت ”واتس اب“ دعوى ضد شركة ”إن.إس.أو جروب“ الإسرائيلية واتهمتها بأنها ساعدت جواسيس حكوميين في اختراق هواتف 1400 مستخدم تقريبًا في أنحاء 4 قارات خلال موجة اختراق شملت أهدافها دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارًا.