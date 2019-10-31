سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ“، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية، لكنها لاحقًا أشارت إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وذكرت قناة ”13“ العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مستوطنات محيط قطاع غزة، وأن هذا هو الصاروخ الأول الذي يطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، بعد هدوء دام عدة أسابيع.