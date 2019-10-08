مزايا نظام ماك Catalina الجديد

طرحت شركة ”أبل“ رسميًا إصدارها الجديد من نظام تشغيل أجهزة ماك، والذي يحمل اسم macOS Catalina، بعد فترة طويلة من التحديثات والاختبارات للخروج بأفضل أداء ممكن لأجهزة ماك بصحبة الإصدار الجديد.

ويأتي نظام Catalina بعدة مزايا أهمها:

التخلص من آيتيونز

تخلت شركة أبل عن برنامجها لتشغيل وتحميل الموسيقى آيتيونز، وذلك في مقابل طرح ثلاثة تطبيقات منفصلة، Podcasts وTV وMusic، كل منها لاستخدامات منفصلة عن البقية.

ولكن التخلص من آيتيونز جعل المهمة صعبة على مستخدمي ماك من العاملين في قطاع مشغلي الموسيقى DJs حيث اعتادوا لسنوات طويلة استخدام آيتيونز كمنصة رئيسية لتشغيل موسيقاهم، كما أنهم كانوا يعتمدون عليها كمنصة لتشغيل موسيقاهم على مختلف تطبيقات وبرامج تشغيل الموسيقى المختلفة، وذلك عبر الاعتماد على صيغة ملفات XML والتي تتوافق للعمل مع مختلف تلك البرامج، ولذلك طالبت أبل مستخدمي أجهزتها في هذا القطاع ألا يقوموا بتحديث أجهزتهم لحين قيام مطورو التطبيقات الموسيقية بتحديثها لتدعم الصيغة الجديدة لملفات الموسيقى من تطبيق الموسيقى الجديد Music app.

كما أن التخلص من آيتيونز جعل أبل تجبرك على تصفح ملفات هاتفك العامل بنظام iOS من خلاله بدلًا من آيتيونز المعتاد.

تحويل آيباد لشاشة ثانية

يأتي نظام ماك الجديد بميزة Sidecar والتي تحول جهاز آيباد إلى شاشة ثانية إلى جانب جهازك الماك، حيث يمكنك استخدام الآيباد كلوحة رسم مع دعم استخدام قلم أبل Apple Pencil، بحيث ترسم على شاشة آيباد ويظهر لك ما ترسمه في الوقت الفعلي على شاشة جهاز ماك عند استخدامك تطبيقات مثل فوتوشوب أو Illustrator.

ساعة أبل أداة لأمانك الإلكتروني

مع نظام Catalina الجديد، يمكنك استخدام ساعة أبل ووتش الذكية كطبقة حماية ثانية لأجهزة ماك، حيث يمكنك تأميد هويتك بعد إدخال باسوردك على جهاز ماك، وذلك من خلال شريحة T2 الأمنية الموجودة داخل أجهزة ماك وتدعم ميزة Activavtion Lock.

تطبيق Find My

وتوفر أبل لأول مرة على أجهزة ماك ميزة إيجاد أجهزتك الذكية الخاصة بأبل عن فقدانها Find My، وذلك حتى إن تم غلق تلك الأجهزة أو فصلها عن شبكة الإنترنت.

التحكم في استخدامك للماك

تتوفر أيضًا ميزة ScreenTime الجديدة مع النظام الجديد على أجهزة ماك، بحيث يمكنك متابعة استخدامك لمختلف أجهزة أبل من ماك واحد، عبر آيفون وآيباد وماك.

تطبيق Photos الجديد

يأتي Catalina بإصدار جديد من تطبيق صور أبل Photos والذي يقدم تنظيم كامل لصورك بالأيام والشهور والسنين.

تحديثات أخرى

يأتي كذلك نظام Catalina بعدد كبير من التحديثات مثل ميزة إمكانية إسكات التنبيهات من ايميلات من مرسلين بعينهم، إلى جانب تحديث تطبيق التذكيرات بالكامل، بالإضافة إلى تحديثات أمنية مميزة في صورة بروتوكول أبل الأمني الجديد GateKeeper والذي يقوم بمسح كافة تطبيقات المحملة على أجهزة ماك الخاصة بك للتأكد من سلامتها على أمنك الإلكتروني، إلى جانب إلزام كافة التطبيقات باستئذانك قبل استخدام إذن الوصول إلى مستنداتك وملفاتك المحملة على جهازك.

عليك أن تعلم أمرًا مهمًا، وهو أن نظام تشغيل ماك الجديد Catalina لن تعمل عليه التطبيقات المطورة بنظام 32-bit وبالتالي العديد من التطبيقات التي لم يقم مطوروها بتحديثها إلى نظام 64-bit لن تعمل على جهازك بعد التحديث للنظام الجديد.