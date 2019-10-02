هزاع المنصوري يلتقط صورة فضائية لمكة المكرمة

التقط رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، صورة فضائية لمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية.

ونشر ”المنصوري“ الصورة عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، معلقًا: ”صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة“.

صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/Btxx3fjcCF — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) October 2, 2019

ومن المقرر أن يعود رائد الفضاء الإماراتي، غدًا الخميس، إلى الأرض بعد رحلة دامت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، قضاها في إجراء بعض التجارب العلمية.

وكانت المركبة Soyuz-MS 15 الروسية والتي حملت هزاع المنصوري على متنها انطلقت من قاعدة ”بايكونور“ الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها إلى جانب المنصوري، الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.