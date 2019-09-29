الإماراتي هزاع المنصوري ينشر أول صورة التقطها في الفضاء

نشر هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أول صورة التقطها من داخل محطة الفضاء الدولية.

وعلّق المنصوري على الصورة قائلًا: ”وأخيرًا أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء، بعدستي ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية“.

وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من

السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية.

Captured aboard the ISS…my first photo of the Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/Yp1rht79tl — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 29, 2019

ووصل المنصوري إلى المحطة الدولية الساعة الـ12:12 من صباح يوم الخميس الماضي بتوقيت الإمارات، على متن مركبة الفضاء الروسية ”سويوز أم أس 15″، مع طاقم المهمة الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مكالمة مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية.

وأُجريت المكالمة عبر البث المباشر اليوم الجمعة، في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيثُ شهد البث توافد أعداد كبيرة من الجمهور لمتابعة أول بث للمنصوري بعد وصوله إلى المحطة