الإماراتي هزاع المنصوري ينشر أول صورة التقطها في الفضاء

نشر هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أول صورة التقطها من داخل محطة الفضاء الدولية.

وعلّق المنصوري على الصورة قائلًا: ”وأخيرًا أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء، بعدستي ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية“.

Captured aboard the ISS…my first photo of the Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/Yp1rht79tl

— Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 29, 2019