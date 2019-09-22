مصريان يربحان نصف مليون دولار من وكالة بريطانية

ربحت شركة Knowledge Officer، المتخصصة في قطاع تنمية مهارات الموظفين، جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار، عن تميز فكرتها من وكالة الإبداع Innovate UK التابعة للحكومة البريطانية، بعد أن نجح مؤسسا الشركة المصريان أحمد الشركسي وأحمد عشرة، في تقديم فكرتهما بشكل مميز أمام لجنة المسابقة، وفقًا لموقع ”مينابايتس“ التقني.

وأوضحت الشركة أنها ستحصل على المكافأة بعد أن تقوم باستعراض نشاط وفكرة ونتائج الشركة بنهاية العام الجاري، لتنتقل إلى مستوى جديد من توسيع نشاطها داخل السوق الإنجليزية.

ويتمثل نشاط الشركة في تحليل المهارات الوظيفية التي تحتاج إليها وظيفة معينة، وبعد ذلك يتم إدخال الموظف لمهاراته عبر موقع ويب أو تطبيق الشركة، وعندها سيقوم النظام الإلكتروني بتحليل تلك المهارات والتعرف على نقاط القصور فيها ويقوم بجمع مختلف الدورات التدريبية والمواد التعليمية التي سيحتاج الموظف إليها ليطور من مهاراته ويستطيع أن يرتقي بمستواه الوظيفي.

وسيتطلب الأمر من الموظف أن يجيب عن عدة أسئلة في كل مرحلة ليتمكن من اجتيازها وتحقيق تقدم على الخدمة وسيتم احتساب ذلك في خبرته الوظيفية.