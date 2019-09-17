نائب إيراني: السفن الأمريكية والبريطانية في باب المندب غير آمنة

اعتبر النائب الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن السفن الأمريكية والبريطانية المتمركزة بمنطقة باب المندب، ”غير آمنة“.

وقال حسن بيغي، يوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة أنباء ”مهر“ المحلية، إن ”السفن الأمريكية والبريطانية التي تتحرك في مياه باب المندب ليست آمنة، وهذا بسبب انتشار صواريخ عديدة في أطراف باب المندب“.

واعترف بيغي باستراتيجية إيران في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، قائلاً إن ”إيران أبعدت العقوبات عن طريقها بسهولة، حيث تعمل على بيع نفطها وإعادة أمواله إليها، من خلال اتباع استراتيجية المرشد لتخطي العقوبات بمساعدة روسيا والصين والهند“.

وتهدد إيران من آن لآخر باستهداف حركة النفط العالمية، سواء بضرب واحتجاز الناقلات بمياه الخليج أو باستهداف منشآت نفطية عبر ميليشيتها بالوكالة في اليمن والعراق ردًا على حظر تصدير منتجاتها النفطية وفقًا للعقوبات الدولية.

وتعرضت شركة النفط السعودية ”أرامكو“ لهجومين بمنطقة بقيق وخريص في بداية الأسبوع الجاري، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أكدت أمريكا تورط إيران مباشرة في الهجوم.

وندد مسؤولون من مختلف دول العالم بالهجمات التي تعرضت لها ”أرامكو“، معربين عن دعمهم الكامل للسعودية، للحفاظ على أمن المملكة وأمن النفط العالمي.