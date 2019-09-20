زوكربيرع يلتقي ترامب ويرفض بيع ”إنستغرام“ و“واتساب“

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مارك زوكربيرع، مؤسس شبكة ”فيسبوك“ في البيت الأبيض، الذي رفض خلال زيارة له للكونغرس فكرة بيع ”إنستغرام“ و“واتساب“، على ما أفاد أحد الأعضاء.

وتخللت زيارة زوكربيرغ في واشنطن، لقاءات خاصة مع أعضاء في الكونغرس، ومقابلة في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي.

وقال دونالد ترامب، عبر ”فيسبوك“، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم: ”لقاء جيد مع مارك زوكربيرغ في المكتب البيضوي اليوم“، مرفقًا رسالته بصورة يتصافح فيها الرجلان، ولم يعط أي تفاصيل أخرى حول فحوى المحادثات.

وفي الكونغرس الأمريكي، الخميس، أيضًا، رفض زوكربيرغ فكرة بيع ”إنستغرام“ و“واتساب“، على ما قال سناتور جمهوري اقترح عليه ذلك.

وغرد السناتور جوش هولي، أحد كبار منتقدي ”فيسبوك“، بعد لقاء مغلق مع رئيس مجلس إدارة هذه الشبكة: ”أجرينا مناقشة صريحة، طلبت منه القيام بأمرين ليظهر أن ”فيسبوك“ جدية بشأن مسألة عدم التحيز وحماية البيانات الشخصية والمنافسة: بيع ”واتساب“ و“إنستغرام“ أولًا، والخضوع لتدقيق مستقل بشأن الرقابة ثانيًا، وقد رفض الاقتراحين“.

وكان زوكربيرغ، التقى مساء الأربعاء، أعضاء آخرين في الكونغرس، خلال عشاء، على ما قال السناتور الديمقراطي مارك وارنر.

وغرد السناتور، قائلًا: ”الطريق لا يزال طويلًا أمامنا، لكني أقدر صراحته، وأنه يأخذ هواجسنا على محمل الجد، آمل أن نتمكن من العمل معًا لمواجهة هذه التحديات“.

وقال وارنر، إن زوكربيرغ وأعضاء في الكونغرس، تطرقوا إلى ”مواضيع كثيرة“، ولا سيما حماية البيانات الشخصية والشفافية والمضامين العنصرية وسبل التثبت بشكل أفضل من الهويات، فضلًا عن العملات المشفرة.

ويعمل الكونغرس على تشريع يحمي خصوصية الأفراد بشكل أفضل، حيال شركات الإنترنت العملاقة التي غالبًا ما تشكل البيانات الشخصية مصدر عائداتها الرئيسي.

وكانت السلطات الفدرالية الأمريكية فرضت، في تموز/يوليو الماضي، على ”فيسبوك“، غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار، بعدما اتهمتها بـ ”خداع“ المستخدمين، بشأن طريقة معالجة البيانات الشخصية.