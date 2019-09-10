تنافس نيتفليكس..أبل تطلق خدمة Apple TV+ لبث الفيديو‎

أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، عن تفاصيل خدمة بث الفيديو ”أبل تي في بلس“ Apple TV+ المنتظرة لتبدأ منافسة شركات كبرى مثل ”نيتفليكس“ و“أمازون“.

ووفقًا لمجلة ”ماك وورلد“ البريطانية، ستكون خدمة Apple TV+ لبث الفيديو والأفلام والمسلسلات الحصرية، متاحة بدءًا من 1 نوفمبر في أكثر من 100 دولة.

ومثل خدمة ألعاب ”Apple Arcade“، تبلغ تكلفة خدمة البث التليفزيوني 4.99 دولار شهريًا، وعند شراء أحد منتجات أبل الجديدة مثل آيفون أو آيباد، يحصل المستخدم على عام كامل من الخدمة مجانًا.

ووفقا للمجلة، سيكون هذا المحتوى الحصري الذي طورته شركة أبل بنفسها، متاحًا عبر تطبيق تليفزيوني أعيد تصميمه، وستكون من الممكن مشاهدته على أجهزة آيفون وآيباد وماك وتلفزيون أبل، كما يكون متاحًا في المستقبل على ”Amazon Fire TV“ و ”LG“ و“Roku“ و“Sony“ و“VIZIO“.

هذا ويمكن للعملاء أيضًا الاشتراك ومشاهدة الفيديوهات على الويب من خلال موقع tv.apple.com، ويأتي تطبيق Apple TV مثبتًا مسبقًا على أجهزة آيفون وآيباد وتلفزيون أبل وiPod touch.

وقبل التغييرات القادمة، أتاح تطبيق مشغل الوسائط من أبل، البحث عن البرامج التلفزيونية والأفلام عبر خدمات مختلفة في مكان واحد، ولكن بعد تحديد ما تريد مشاهدته، كان ينقل المستخدم إلى تطبيق جهة خارجية لمشاهدة المحتوى، بينما سيمكّن الإصدار الجديد من التطبيق والمسمى Apple TV+ المستخدمين من مشاهدة المحتوى الذي تقدمه أبل وغيرها من شركات البث من داخل التطبيق.