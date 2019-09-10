أبل تشكف رسميًا عن هاتفها الجديد (صور وفيديو)

أعلنت شركة أبل عن هواتفها الجديدة آيفون 11، والتي تحمل مجموعة من المزايا الجديدة للمستخدمين والقادمة لتطور من تجربتهم مع عائلة هواتف الشركة الأمريكية.

وتأتي هواتف آيفون الجديدة في ثلاثة إصدارات، وهي آيفون 11 وآيفون برو وآيفون برو ماكس، والتي تتفاوت من حيث الإمكانات على مستوى الأداء والشاشة وقدرات التصوير.

فيأتي هاتف آيفون 11 بشاشة من نوع LCD بحجم 6.1 بوصة، أما كل من آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس فيأتيان بشاشات من نوع Super Retina XDR، مع اختلاف حجمهما 5.8 بوصة و6.5 بوصة على الترتيب.

وتعمل الهواتف الثلاثة بأحدث معالجات أبل A13 Bionic، والذي يقدم طفرة من حيث الأداء والقدرة على معالجة أكثر المهام تعقيدًا وعرض الرسومات المتطورة بشكل سريع وانسيابي، إلى جانب تفاوت بين الهواتف الثلاثة من حيث مساحة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية.

ويقدم معالج أبل الجديد معمارية مميزة جديدة، 4 أنوية توفر أداء أسرع 20% وأقل في استهلاك الطاقة بنسبة 40%، إلى جانب نواتان تقدم أداء أسرع 20% إلى جانب توفير الطاقة بنسبة 30%، إضافة إلى وحدة معالج جرافيكس بأربعة أنوية تؤدي بسرعة 20% أسرع من الجيل السابق إلى جانب 40% أقل في استهلاك الطاقة، إلى جانب ذلك فإن وحدة المعالجة العصبية تأتي بثماني أنوية تقدم أداء أسرع 20% وأقل في استهلاك البطارية 15% من الجيل السابق.

كما تقدم أبل تجربة جديدة لعشاق التصوير على متن هواتفها آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس من خلال كاميرا خلفية بثلاث عدسات، فتأتي إحداهن بدقة 12 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة بفتحة f/1.8 مع ميزة الثبات البصري OIS.

والثانية 12 ميجابكسل للتكبير بمستويين من التكبير والعدسة الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل أيضًا وستكون بفتحة F/2.0 وزاوية تصوير غاية في الاتساع 120 درجة، مع قدوم الكاميرا الخلفية في آيفون 11 بعدستين فقط، بدقة وضوح 12 ميجابكسل إحدهما بزاوية واسعة، والأخرى بزاوية أوسع، بينما يشترك ثلاثتها في التصميم المربع الذي يجمع عدسات الكاميرا الخلفية، إضافة إلى قدومها بكاميرا سيلفي.

وتتيح الهواتف الجديدة العمل ببطاريات أكثر أداء وفعالية من هواتف آيفون العام الماضي، حيث إن هاتف آيفون 11 سيأتي بساعة إضافية من العمل، مقارنة ببطارية آيفون إكس آر، بينما سيأتي هاتف آيفون 11 برو بأربع ساعات إضافية، مقارنة بأداء آيفون إكس إس، أما آيفون 11 برو ماكس ستضيف بطاريته 5 ساعات إضافية من العمل، مقارنة بآيفون إكس إس ماكس.