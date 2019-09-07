الآن يمكنك إيجاد أشيائك الضائعة عبر أمر صوتي لمساعد غوغل

كشفت شركة Tile لتصنيع أجهزة تتبع الأشياء الضائعة عن شراكتها مع شركة غوغل، لتقديم ميزة لمستخدمي الهواتف الذكية تتيح إمكانية الوصول لأشيائهم الضائعة عبر أمر صوتي لمساعد غوغل الذكي ”أسيستانت“، بحيث تقوم أجهزة Tile الصغير بإطلاق صافرة تنبيه، والتي يتم وضعها بصحبة الأشياء المهمة مثل الحقائب، وميداليات المفاتيح وغيرها.

وأوضحت الشركة أن الشراكة الجديدة ستتيح للمستخدمين مستوى متطورًا من تتبع الأشياء، بحيث أنهم إذا وجهوا أمرًا مباشرًا لأسيستانت لإطلاق صافرة عبر جهاز Tile المرفق بشيء ما، يتم إطلاق الصافرة بشكل فوري، وبالتالي يجدونه سريعًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه تسريبات من داخل النسخة التجريبية لنظام تشغيل iOS 13 أن أبل تعمل على تطوير منافس لجهاز Tile يحمل اسم Apple Tag والذي من المتوقع أن يعمل بنفس المزايا مع اختلاف في التقنية المستخدمة، فبدلًا من الاعتماد على تقنية البلوتوث والواي فاي، تؤكد التسريبات أن أبل ستعتمد على موجات فائقة الاتساع Ultra wide band والتي تتيح تتبع أدق من البلوتوث.

وسيجني المستخدمون ثمار الشراكة الجديدة على هواتفهم بصحبة مساعد غوغل ”أسيستانت“ قريبًا هذا العام