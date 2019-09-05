تسريبات تكشف تطوير آبل نظارات ”AR“ لمنافسة ”غوغل“

اكتشف خبراء أن شركة آبل تعكف على تطوير نظارات واقع معزز لتنافس التي تنتجها غوغل، من خلال برمجيات في نظام ”iOS 13“ القادم.

ويُعتقد أن نظام ”iOS 13“ الجديد يدعم نظارات الواقع المعزز ”AR“ التي تثبت على الوجه، والتي تشبه في تصميمها نظارات ”داي دريم في أر“Daydream VR“ من غوغل.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تعمل نظارات الـ“VR“ أو الواقع الافتراضي على توفير تجربة مختلفة تمامًا عن الواقع، بحيث يرى المستخدم ما يعرض على شاشة الجهاز، بينما تضيف نظارات الـ“AR“ أو الواقع المعزز عناصر رقمية إلى العالم من حول المستخدم من خلال النظارات.

يعني ذلك أن مستخدمي النظارات الجديدة التي تطورها آبل سيتمكنون من رؤية العالم الحقيقي أثناء استخدام الجهاز، كما يعتقد أن نظام ”iOS 13“ الذي ستصدره أبل قريبًا سيدعم تطبيق ”STARTester“، الذي صمم لتسهيل تفعيل وتعطيل النظارات.

كما كشفت التقارير أن النظارات ستتميز بوضعين أحدهما لارتدائها والآخر لحملها، ما يشير إلى أن المستخدم سيتمكن من استخدامها على غرار نظارات ”Pokemon Go“ الشهيرة، أو إضافتها إلى جهاز آخر مثل الهاتف.

كما أشارت البرمجيات المكتشفة حديثًا في نظام ”iOS 13“ إلى أن ”أبل“ ستسمي النظارات ”Garta“.

وسبق أن أشارت شائعات جرى تداولها في شهر مايو/أيار الماضي، إلى أن مشروع نظارات ”آبل“ قد تم إلغاؤه، ولكن هذه الاكتشافات الجديدة قد تثبت أنه مستمر فعليًا.

وذكرت العديد من المصادر، بما في ذلك محلل ”أبل“ الشهير ”مينغ تشي كو“، أن الشركة قد تطلق النظارات في وقت مبكر من عام 2020.