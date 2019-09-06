سامسونغ تطلق أول معالج مخصص للـG5

أطلقت شركة سامسونغ معالجها الجديد ”Exynos 980″، التي دمجت داخله شريحة مودم تدعم استخدام تقنيات الجيل الخامس ”G5“ من خدمات الموبايل، لتكون أول شركة تقدم تلك الميزة.

ويتيح معالج سامسونغ الجديد سرعة تحميل من الإنترنت 2.55 جيجابت في الثانية الواحدة، كما يدعم المعالج الجديد تقنيات الجيل السادس من الواي فاي 802.11ax.

ويحمل المعالج 8 ”أنوية“، اثنين من نوع Cortex-A77 للأداء القوي والأداء المنخفض يعتمد على 6 أنوية من نوع Cortex A55، إلى جانب وحدة معالجة للرسوميات Mali G76، بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي قادرة على المعالجة بأداء أفضل 2.7 مرة من الجيل السابق من معالجات سامسونج.

ودفعت الشركة بتقنيات التصوير إلى مستوى متطور على متن المعالج الجديد، حيث إن وحدة معالجة التصوير قادرة على معالجة صور بدقة 108 ميجابكسل، ويدعم العمل بـ5 مستشعرات تصوير منفردة، أو 3 مستشعرات في صورة واحدة.